5 साल में साइबर सुरक्षा का बजट 3 गुना बढ़ा, फिर भी हर रोज सामने आ रहे 5592 मामले

Cyber Fraud: भारत में डिजिटल क्रांति ने जहां लोगों के जीवन को आसान किया है। वहीं, नए तरह के अपराध की जन्मे हैं। अब अपराधी गिरोह को किसी को तगड़ी चपत लगाने के लिए चोरी या डकैती नहीं करना पड़ रहा। अपराधी गिरोह बैंक अंकाउंट में महफूज रखे रुपयों को सिंगल क्लिक से उड़ा लेते हैं। पिछले पांच साल में भारत में साइबर फ्रॉड के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। साल 2020 में साइबर फ्रॉड के कुल 11.58 लाख मामले सामने आए थे, जोकि साल 2025 में बढ़कर 5592 हो गए। देश में हर दिन 5592 साइबर हमलों के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जबकि, वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है।