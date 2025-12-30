यूपी बना देशी पर्यटन का सिरमौर, जानिए राजस्थान किस नंबर पर है?

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान पर्यटन के लिहाज से देश के प्रमुख राज्यों में शुमार रहा। इस अवधि में राजस्थान में देशी और विदेशी पावणों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान में 23 करोड़ 84 हजार 198 देशी पर्यटक पहुंचे। घरेलू पर्यटन में यह बढ़ोतरी धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज सर्किट, मेलों-उत्सवों, बेहतर सड़क-हवाई कनेक्टिविटी और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन प्रचार को बढ़ावा देने की वजह से रही।