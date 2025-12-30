देव आनंद का वो गाना जिसकी शूटिंग देखने पहुंचे थे विदेशी राष्ट्रपति, दोबारा करना पड़ा था शूट

अपनी इस किताब में जिक्र किया है कि ये बात साल 1957 की है, जब देव साहब अपनी फिल्म 'नौ दो ग्यारह' की मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में कर रहे थे। और आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा बह था जब मध्य प्रदेश में डाकुओं का सिक्का बोलता था। अब हुआ यूं कि फिल्म एक दिन जब शूटिंग ख़तम हुई और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तब आधी रात को किसी ने देव आनंद के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब देव साहब ने पूछा कि कौन है? तो आवाज आई हम हैं अमर सिंह। दरवाजा खोलो। डरते हुए देव आनंद ने दरवाजा खोला तो सामने हाथ में बन्दूक लिए बड़ी-बड़ी मूंछों वाला एक डाकू खड़ा था। अब उसको देख कर देव आनंद की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले वो कुछ बोलते या किसी को मदद के लिए पुकारते, उस डाकू ने देव साहब की एक फोटो निकाली और कहा, 'आप इस तस्वीर पर अपने साइन कर दीजिये।' पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया फिर उन्होंने राहत की सांस ली और उस फोटो पर अपने ऑटोग्राफ दिए। इसके बाद डाकू अमर सिंह ने कहा- 'देव साहब आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे याद कीजियेगा और ये कहकर वो वहां से चला गया। तब देव आनंद की जान में जान आई।