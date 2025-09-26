भिखारी को देख पसीज गया था इस सुपरस्टार का दिल, दे दी थी अपनी पूरी सैलरी, जानें कौन है ये

जब उनके दोस्तों और करीबियों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में देव आनंद ने कहा, "पैसा तो मैं दोबारा कमा लूंगा, पर कोई भूख से तड़प रहा है, ये दर्द मैं नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने वो पैसे उन्हें दे दिए।" देव आनंद की यह दरियादिली आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। वहीं, अगर उनकी लव स्टोरी की बात करें तो वह फेमस एक्ट्रेस सुरैया के प्यार में पागल थे, लेकिन वह एक मुस्लिम होने की वजह से उनसे शादी नहीं कर पाए थे और एक वही इकलौती एक्ट्रेस थीं जिनके लिए देव आनंद रोए थे। यह बात खुद देव आनंद ने एक इंटरव्यू में बताई थी।