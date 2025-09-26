Patrika LogoSwitch to English

भिखारी को देख पसीज गया था इस सुपरस्टार का दिल, दे दी थी अपनी पूरी सैलरी, जानें कौन है ये

Bollywood Actor: बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिन पर लड़कियां अपनी जान न्योछावर कर देती थीं। वह असल में जितने सुंदर थे उनका मन भी उतना ही साफ था। आइये जानते हैं आखिर कौन है वो जो एक मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में इतने पागल हुए कि हर चीज भूल गए थे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 26, 2025

Dev Anand Birthday
एक्ट्रेस देव आनंद की तस्वीर

Bollywood Actor Dev Anand: हिंदी सिनेमा के 'एवरग्रीन' एक्टर जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी। वह एक ऐसे एक्टर थे जिनकी पॉपुलैरिटी उस समय की एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा थी। कहा ये भी जाता है कि इस एक्टर ने बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा समय तक काम किया। ये खुद जितने अच्छे थे उतना ही कोमल इनका दिल था। यह एक भिखारी का दर्द नहीं देख पाए थे और उसे अपनी पहली सैलरी दे दी थी। हम बात कर रहे हैं देव आनंद की। आज एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है। 1923 में 26 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। उनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद उर्फ देव आनंद था।

देव आनंद थे दरियादिली इंसान (Dev Anand Birthday)

देव आनंद अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वह एक साधारण आदमी थे जिसे पैसो की वेल्यू पता थी, देव आंनद ने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, जब वह मुंबई आए, तो उनके पास न तो रहने के लिए अच्छी जगह थी और न ही खाने के लिए पर्याप्त पैसे। कई बार तो उन्हें भूखे भी सोना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

देव आनंद की तस्वीर (Photo Source- X)

पहली फिल्म से मिले थे 400 रुपये (Happy Birthday Dev Anand)

देव आनंद ने अपनी पहली फिल्म 'हम एक हैं' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली फीस के तौर पर 400 रुपये मिले थे, जो उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन ये पैसे भी उनके पास ज्यादा देर तक नहीं रह पाए। देव आनंद अपनी शूटिंग खत्म करके वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक बूढ़े और कमजोर भिखारी पर पड़ी, जो भूख से तड़प रहा था। यह देखकर देव साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे अपनी पूरी पहली कमाई उस भिखारी को दे दी।

देव आनंद और एक्ट्रेस सुरैया की तस्वीर (Photo Source- X)

एक्ट्रेस सुरैया से प्यार करते थे देव आनंद

जब उनके दोस्तों और करीबियों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में देव आनंद ने कहा, "पैसा तो मैं दोबारा कमा लूंगा, पर कोई भूख से तड़प रहा है, ये दर्द मैं नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने वो पैसे उन्हें दे दिए।" देव आनंद की यह दरियादिली आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। वहीं, अगर उनकी लव स्टोरी की बात करें तो वह फेमस एक्ट्रेस सुरैया के प्यार में पागल थे, लेकिन वह एक मुस्लिम होने की वजह से उनसे शादी नहीं कर पाए थे और एक वही इकलौती एक्ट्रेस थीं जिनके लिए देव आनंद रोए थे। यह बात खुद देव आनंद ने एक इंटरव्यू में बताई थी।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भिखारी को देख पसीज गया था इस सुपरस्टार का दिल, दे दी थी अपनी पूरी सैलरी, जानें कौन है ये

