इस एक्टर की दीवानी हैं अमीषा पटेल, बोलीं- मैं वन नाइट स्टैंड भी कर सकती हूं…

Ameesha Patel One Night Stand: 50 साल की हो चुकी अमीषा पटेल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं वैसे को वह अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखती हैं, लेकिन अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में प्यार, क्रश और यहां तक कि वन नाइट स्टैंड को लेकर खुलकर बात की है। अमीषा ने बताया कि एक ऐसा एक्टर है जिनके लिए वह पागल हैं और कुछ भी कर सकती हैं अपने सारे नियम- कानून तोड़ सकती हैं।
रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा पटेल ने अपनी जिंदगी और काम को लेकर बात की। इस दौरान उनसे उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो अमीषा ने तुरंत कहा कि हां उनकी लाइफ में एक ऐसा एक्टर है जिनकी वह दीवानी हैं वह कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज हैं। अमीषा ने कहा,"टॉम क्रूज मेरे क्रश हैं। अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट करें तो प्लीज मुझे जरूर इन्वाइट करें। मैं बचपन से टॉम क्रूज को पसंद करती हूं। मेरे पेंसिल बॉक्स में उनकी फोटो होती थी, मेरे फाइल्स में, यहां तक की मेरे रूम में भी उनके कई पोस्टर होते थे।"
अमीषा ने बताया, "मैं हमेशा मस्ती में बोलती थी कि वही ऐसे आदमी हैं जिनके लिए मैं अपने सारे प्रिसिपल्स साइड कर सकती हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उनके लिए वन नाइट स्टैंड कर सकती हूं तो हां मैं कर सकती हूं।"
यह पहली बार नहीं है जब अमीषा ने टॉम क्रूज को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर की हो। कुछ साल पहले एक इवेंट में भी उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें मौका दिया जाता, तो वह टॉम क्रूज से शादी कर लेतीं। वहीं, अमीषा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'तौबा तेरा जलवा' में नजर आई थीं, जिसे दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिलहाल, उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।