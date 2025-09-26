इस एक्टर की दीवानी हैं अमीषा पटेल, बोलीं- मैं वन नाइट स्टैंड भी कर सकती हूं…

रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा पटेल ने अपनी जिंदगी और काम को लेकर बात की। इस दौरान उनसे उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो अमीषा ने तुरंत कहा कि हां उनकी लाइफ में एक ऐसा एक्टर है जिनकी वह दीवानी हैं वह कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज हैं। अमीषा ने कहा,"टॉम क्रूज मेरे क्रश हैं। अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट करें तो प्लीज मुझे जरूर इन्वाइट करें। मैं बचपन से टॉम क्रूज को पसंद करती हूं। मेरे पेंसिल बॉक्स में उनकी फोटो होती थी, मेरे फाइल्स में, यहां तक की मेरे रूम में भी उनके कई पोस्टर होते थे।"