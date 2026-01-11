11 जनवरी 2026,

मनोरंजन

Mika Singh Supports Street Dogs: इस कारण… मीका सिंह ने 10 एकड़ जमीन की दान

आवारा कुत्तों के वेलफेयर को लेकर सिंगर मीका सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मानवीय और दया का भाव अपनाने की अपील की है। साथ ही इस काम में अपना योगदान देने के लिए एक प्रस्ताव भी रखा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

सुमित शर्मा

Jan 11, 2026

Mika Singh photo

फोटो में मीका सिंह (फोटो सोर्स: IMDb, Instagram)

Mika Singh supports Street Dogs: सिंगर मीका सिंह, जो हमेशा समाज सेवा और दीन-दुखियों की मदद के लिए आगे रहते हैं और पशुओं से गहरा प्रेम करते हैं, ने अब एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। आवारा कुत्तों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो काफी समय से चर्चा में हैं, को लेकर मीका सिंह ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव रखा है।

मीका ने की 10 एकड़ जमीन दान

मीका सिंह ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडलस पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने आवारा कुत्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी 10 एकड़ भूमि दान करने की पेशकश की। पोस्ट में उन्होंने लिखा “मीका सिंह विनम्रतापूर्वक भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि कृपया ऐसे किसी भी कदम से परहेज़ किया जाए, जो कुत्तों के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो। मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि मेरे पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और मैं कुत्तों की देखभाल, आश्रय और कल्याण के लिए विशेष रूप से 10 एकड़ भूमि दान करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरी एकमात्र प्रार्थना यह है कि इन जानवरों की जिम्मेदारी से देखभाल करने के लिए उचित मानव संसाधन और देखरेख करने वाले लोगों का सहयोग उपलब्ध कराया जाए।”

यह पहला अवसर नहीं है जब मीका सिंह ने सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़कर मदद की हो। कोविड-19 काल से लेकर 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ तक, वे लगातार जनहित के कार्यों में सक्रिय रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ आर्थिक सहयोग दिया, बल्कि संसाधन जुटाने में भी अहम भूमिका निभाई।

किस बारे में चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कुत्ते कब आक्रामक हो जाएं या किसी को काट लें। कोर्ट ने इस मुद्दे को सिर्फ रेबीज तक सीमित न मानते हुए सड़क दुर्घटनाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से भी जोड़ा।
अदालत ने अपने एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन में यह भी साफ किया कि उसने सड़क पर रहने वाले कुत्तों को सामूहिक रूप से हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है, जैसा कि कुछ लोगों में डर था।

मीका की एनजीओ ‘डिवाइन टच’

मीका सिंह अपनी NGO ‘डिवाइन टच’ के जरिए लगातार सामाजिक हित के कार्यों में योगदान दे रहे हैं। इस NGO के माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है और जरूरतमंदों की मदद की है। इनमें पंजाब बाढ़ राहत कार्य, क्रिसमस के दौरान कंबल वितरण, पशु कल्याण, और कैंसर रोगियों की सहायता शामिल हैं।
कैंसर सहायता के तहत मीका सिंह की NGO ने ICI के साथ मिलकर कैंसर मरीजों की मदद की है। वहीं, लंगर सेवा के अंतर्गत वैष्णो देवी मंदिर में लंगर का आयोजन भी किया गया। कोविड महामारी के दौरान भी मीका सिंह ने अपनी NGO के सहयोग से आम जनता के बीच भोजन के पैकेट वितरित किए थे।

संबंधित विषय:

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

11 Jan 2026 09:54 pm

Published on:

11 Jan 2026 09:53 pm

Hindi News / Entertainment / Mika Singh Supports Street Dogs: इस कारण… मीका सिंह ने 10 एकड़ जमीन की दान

