Mika Singh Supports Street Dogs: इस कारण… मीका सिंह ने 10 एकड़ जमीन की दान

मीका सिंह ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडलस पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने आवारा कुत्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी 10 एकड़ भूमि दान करने की पेशकश की। पोस्ट में उन्होंने लिखा “मीका सिंह विनम्रतापूर्वक भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि कृपया ऐसे किसी भी कदम से परहेज़ किया जाए, जो कुत्तों के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो। मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि मेरे पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और मैं कुत्तों की देखभाल, आश्रय और कल्याण के लिए विशेष रूप से 10 एकड़ भूमि दान करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरी एकमात्र प्रार्थना यह है कि इन जानवरों की जिम्मेदारी से देखभाल करने के लिए उचित मानव संसाधन और देखरेख करने वाले लोगों का सहयोग उपलब्ध कराया जाए।”