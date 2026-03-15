US ट्रैवल बैन ने तोड़ा इस एक्टर का ऑस्कर सपना, फूट-फूट कर रोया सुपरस्टार

98th Oscars 2026 updates: ऑस्कर अवॉर्ड्स का मंच हर कलाकार के लिए एक बड़ा सपना होता है, लेकिन इस बार फिलिस्तीनी एक्टर मोटाज मल्हीस के लिए ये सपना अधूरा रह गया है। उनकी फिल्म को ऑस्कर 2026 में नामांकन मिला है, लेकिन अमेरिका का ट्रैवल बैन की वजह से वे इस खास मौके पर मौजूद नहीं हो पाएंगे।