बॉलीवुड

ABC को बड़ा झटका! 2029 से YouTube पर शिफ्ट होंगे ऑस्कर

Youtube Streaming From 2029: फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब से 2029 में ये अवॉर्ड्स ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल ABC पर नहीं बल्कि सीधे YouTube पर फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 18, 2025

ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान

ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान (सोर्स : X)

Youtube Streaming From 2029: फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े इवेंट्स में से एक ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान हुआ है। अब ये अवॉर्ड्स 2029 से ब्रॉडकास्ट टेलीविजन चैनल ABC पर नहीं, बल्कि सीधे YouTube पर स्ट्रीम किया जाएगा। बता दें, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बीते दिन को इस महत्वपूर्ण बदलाव का एलान किया है।

2029 से YouTube पर शिफ्ट होंगे ऑस्कर

दरअसल, ABC 2028 तक सालाना सेरेमनी का ब्रॉडकास्ट जारी रखेगा और आने वाले समय में ऑस्कर का 100वां ऑस्कर मनाया जाएगा, जो एक मील का पत्थर होगा, लेकिन इसके बाद 2029 से लेकर 2033 तक, YouTube के पास ऑस्कर स्ट्रीमिंग के ग्लोबल राइट्स होंगे। इसका मतलब है कि ऑस्कर से जुड़ा हर इवेंट रेड-कार्पेट कवरेज, गवर्नर्स अवार्ड्स और ऑस्कर नॉमिनेशन की एलान तक YouTube पर ही स्ट्रीम किया जाएगा। इतना ही नहीं, YouTube पर असल में ऑस्कर से जुड़ी सभी चीजों का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी चल रही है।

अकादमी के चीफ एग्जीक्यूटिव बिल क्रेमर और प्रेसिडेंट लिनेट हॉवेल टेलर ने इस पार्टनरशिप पर खुशी जाहिर करते हुए बताया, "हम YouTube के साथ एक मल्टीफैसेटेड ग्लोबल पार्टनरशिप करके बहुत एक्साइटेड हैं, जो फ्यूचर में ऑस्कर और हमारी साल भर चलने वाली एकेडमी प्रोग्रामिंग का नया आयाम होगा।" उन्होंने आगे कहा कि अकादमी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये नेटवर्क उन्हें दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक एकेडमी के काम की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे टीम और उनके फिल्म नेटवर्क दोनों को फायदा होगा।

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव

ये फैसला फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव का प्रतीक है। ऑस्कर, ग्रैमी, एमीज और टोनीज जैसे 4 बड़े अवॉर्ड शोज में से ये पहला ऐसा इवेंट है, जिसने ब्रॉडकास्ट टेलीविजन को पूरी तरह से छोड़कर स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप की है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नॉन-NFL इवेंट में से एक को Google के राइट्स वाले YouTube के हाथों में दे देता है, जिसके लगभग 2 बिलियन दर्शक हैं। सबसे मजेदार खबर ये है कि एकेडमी अवॉर्ड्स YouTube पर दुनियाभर में फ्री में स्ट्रीम किए जाएंगे और ये YouTube TV सब्सक्राइबर्स के लिए भी मौजूद होंगे। साथ ही, दर्शकों के लिए ये कई भाषाओं में ऑडियो ट्रैक और क्लोज्ड कैप्शनिंग के साथ उपलब्ध होगा।

इतना ही नहीं, YouTube के चीफ एग्जीक्यूटिव नील मोहन ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, "ऑस्कर हमारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थानों में से एक है, जो कहानी कहने और टैलेंट के बेहतरीन काम को सम्मान देता है।" उन्होंने कहा कि कला और मनोरंजन के इस सेलिब्रेशन को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाना क्रिएटिविटी और सिनेमा लवर्स की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा।

वॉल्ट डिज्नी कंपनी का ABC लगभग पूरे इतिहास में ऑस्कर का ब्रॉडकास्ट होम रहा है। NBC ने पहली बार 1953 में ऑस्कर का टेलीकास्ट किया था, लेकिन ABC ने 1961 में इसके अधिकार ले लिए थे और 1971 से 1975 के बीच, जब NBC ने फिर से शो स्ट्रीम किया, तबसे ऑस्कर हमेशा ABC पर ही स्ट्रीम होता रहा है।

