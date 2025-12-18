ABC को बड़ा झटका! 2029 से YouTube पर शिफ्ट होंगे ऑस्कर

ये फैसला फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव का प्रतीक है। ऑस्कर, ग्रैमी, एमीज और टोनीज जैसे 4 बड़े अवॉर्ड शोज में से ये पहला ऐसा इवेंट है, जिसने ब्रॉडकास्ट टेलीविजन को पूरी तरह से छोड़कर स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप की है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नॉन-NFL इवेंट में से एक को Google के राइट्स वाले YouTube के हाथों में दे देता है, जिसके लगभग 2 बिलियन दर्शक हैं। सबसे मजेदार खबर ये है कि एकेडमी अवॉर्ड्स YouTube पर दुनियाभर में फ्री में स्ट्रीम किए जाएंगे और ये YouTube TV सब्सक्राइबर्स के लिए भी मौजूद होंगे। साथ ही, दर्शकों के लिए ये कई भाषाओं में ऑडियो ट्रैक और क्लोज्ड कैप्शनिंग के साथ उपलब्ध होगा।