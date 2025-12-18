मिडिल ईस्ट में फिल्म बैन के बावजूद 'धुरंधर' देखने को अड़े फ्लिप्पेराची, बोले - देखूंगा जरूर, क्योंकि अक्षय खन्ना का फैन हूं...

इतना ही नहीं, कुछ Gulf Countries में कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान जब फ्लिप्पेराची से पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि 'धुरंधर' मिडिल ईस्ट में रिलीज हो, तो उन्होंने पॉजीटिव जवाब दिया कि वे इस फिल्म को देखने के लिए बेहद बेताब हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह अक्षय खन्ना हैं। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मैं ये फिल्म जरूर देखना चाहता हूं। मैं अक्षय खन्ना का बहुत बड़ा फैंन हूं, वो एक अनुभवी कलाकार हैं और बचपन में हमने उनकी कई फिल्में देखी हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अक्षय खन्ना को एक बार फिर दमदार और असरदार किरदार में पर्दे पर देखना उनके जैसे पुराने फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा।