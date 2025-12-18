मिडिल ईस्ट में फिल्म बैन के बावजूद 'धुरंधर' देखने को अड़े फ्लिप्पेराची, बोले - देखूंगा जरूर, क्योंकि अक्षय खन्ना का फैन हूं...

फिल्म 'धुरंधर' देखने को अड़े रैपर फ्लिप्पेराची (सोर्स: X)
Film Banned In The Middle East: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें, फिल्म का गाना 'FA9LA’ सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ है कि इसने इसके क्रिएटर्स को रातों-रात इंटरनेट पर सेंसेशन बना दिया है। इस गाने को फेमस रैपर फ्लिप्पेराची (हुस्साम असीम) और DJ आउटलॉ ने मिलकर तैयार किया है। बता दें, गाने की दमदार सफलता के बीच अब फ्लिप्पेराची ने फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है।
इतना ही नहीं, कुछ Gulf Countries में कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान जब फ्लिप्पेराची से पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि 'धुरंधर' मिडिल ईस्ट में रिलीज हो, तो उन्होंने पॉजीटिव जवाब दिया कि वे इस फिल्म को देखने के लिए बेहद बेताब हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह अक्षय खन्ना हैं। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मैं ये फिल्म जरूर देखना चाहता हूं। मैं अक्षय खन्ना का बहुत बड़ा फैंन हूं, वो एक अनुभवी कलाकार हैं और बचपन में हमने उनकी कई फिल्में देखी हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अक्षय खन्ना को एक बार फिर दमदार और असरदार किरदार में पर्दे पर देखना उनके जैसे पुराने फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा।
बता दें, सिर्फ अक्षय खन्ना ही नहीं, फ्लिप्पेराची फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने रणवीर सिंह की एक्टिंग और उनकी ऊर्जा की भी सराहना की। रैपर के मुताबिक, फिल्म की कहानी और कलाकारों का हुनर फैंस को अपनी ओर खींचने के लिए काफी है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि नियमों का पालन करते हुए ये फिल्म मिडिल ईस्ट के दर्शकों तक भी पहुंचेगी ताकि वहां के लोग भी इस स्पाई थ्रिलर का आनंद ले सकें। फिल्म‘धुरंधर’ के गाने 'FA9LA' ने रिलीज होते ही चार्टबस्टर्स में अपनी जगह बना ली है। सोशल मीडिया पर इस गाने पर हजारों की संख्या में रील्स बन रही हैं।
