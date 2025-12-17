26/11 के आतंकवादी हमले… आचार्य प्रशांत का Dhurandhar के रहमान डकैत पर फूटा गुस्सा

Acharya Prashant Statement On Dhurandhar: बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के दिन से ही लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और फिल्म ने भारत में 400 करोड़ से ज्यादा और विश्वभर में 600 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है। सोशल मीडिया पर फिल्म के सभी कलाकारों की खूब तारीफ हो रही है, खासकर अक्षय खन्ना के जरिए निभाए गए रहमान डकैत के किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हर रील में इसी किरदार की झलक देखने को मिल रही है।