AI के नाम पर शर्मनाक हरकत, Sreeleela का फूटा गुस्सा, बोली-ये बर्दाश्त से बाहर है

Sreeleela (सोर्स: X)
AI-generated Images Statement On Sreeleel: साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सभी यूजर्स से आग्रह किया है कि वे AI तकनीक से तैयार की गई ऐसी कंटेंट का सपोर्ट न करें, जो महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाती है। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि ये कंटेंट न केवल परेशान करने वाली है, बल्कि हमारे मानसिक संतुलन पर भी असर डालती है।
श्रीलीला ने अपने एक ट्वीट में लिखा, "मैं हाथ जोड़कर हर सोशल मीडिया यूजर से गुजारिश करती हूं कि AI से बनी बकवास फोटोज या वीडियोज को सपोर्ट न करें। हर लड़की एक बेटी, पोती, बहन, दोस्त या सहयोगी है, भले ही उसने आर्ट को अपने पेशे के रूप में चुना हो। हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुशियां फैलाए, इस भरोसे के साथ कि हम एक सुरक्षित माहौल में हैं।"
इतना ही नहीं, उन्होंने टेक्नोलॉजी के सही और गलत उपयोग के बीच फर्क बताते हुए कहा, "टेक्नोलॉजी का यूज लाइफ को आसान बनाने के लिए है, उसे मुश्किल बनाने के लिए नहीं, ये करना बर्दाश्त से बाहर है " श्रीलीला ने ये भी एक्सेप्ट किया कि अपनी बिजी लाइफ के कारण उन्हें ऑनलाइन हो रही कई घटनाओं की जानकारी नहीं थी, लेकिन फैंस के माध्यम से जब उन्हें इस मुद्दे की खबर मिली, तो वो इसे अनदेखा नहीं कर सकीं।
इस पर श्रीलीला ने कहा, "मैं हमेशा चीजों को हल्के में लेती हूं और अपनी दुनिया में जीती हूं, लेकिन ये मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। मैं आपसे विनती करती हूं कि कृपया हमारे साथ खड़े रहें। अधिकारियों को भी इस विषय में उचित कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए मैंने कानूनी सहायता भी ली है।"
फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी टैलेंट से पहचान बना चुकीं श्रीलीला को आखिरी बार तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म 'मास जथारा' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने रवि तेजा के साथ काम किया। फिलहाल वो अनुराग बसु निर्देशित फिल्म भी पाइपलाइन में व्यस्त है, जिसमें कार्तिक आर्यन उनके को-स्टार हैं। बता दें, श्रीलीला का ये बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है।
