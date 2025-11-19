Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (सोर्स: X @ruussshik)
Katrina Kaif Vicky Kaushal AI Photo: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियों ने 7 नवंबर को दस्तक दी है। कैटरीना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और कपल बेटे के मम्मी-पापा बने हैं। दरअसल, इससे पहले कपल ने एक कंबाइंड फोटो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी थी।
हाल ही में, मम्मी-पापा और दादी के साथ बेबी जूनियर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही हैं और इस नए मेहमान के वेलकम का उत्साह और बढ़ा रही हैं। तो आइए जानते है कि क्या ये AI जेनरेटेड फोटोज है या असली।
कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने नवजात बेटे के साथ पोज देते हुए तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की है। वायरल तस्वीरों में, नवजात की दादी यानी विक्की की मां भी उसे गोद में लिए हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही, दूसरी तस्वीर में कैटरीना पीले रंग की स्ट्रैपी ड्रेस पहने हुए और बगल में विक्की बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनका बच्चा बीच में पोज दे रहा है। जहां एक ओर फैंस विक्की और कैटरीना के नन्हे मेहमान की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
तो वहीं, वायरल तस्वीरों से साफ पता चला है कि ये तस्वीरें असली नहीं हैं। विक्की और कैटरीना के फैन पेजों ने दावा किया कि ये तस्वीरें AI का यूज करके बनाई गई हैं और उन्हें ऑनलाइन शेयर किया गया है, जिससे फैंस में हलचल मच गई कि कपल ने बेबी बॉय के साथ कंबाइंड फोटो पोस्ट की है। ये झूठ है कपल ने कोई ऐसी तस्वीर शेयर नहीं की है।
दरअसल, 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित भव्य सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी के बंधन में बंधे इस पावर कपल ने इस महीने की शुरुआत में अपने पहले बच्चे, एक बेबी बॉय का वेलकम किया है। विक्की और कैटरीना ने हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा है और अपने नवजात बेटे के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया है।
