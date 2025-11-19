Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज

कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने नवजात बेटे के साथ पोज देते हुए तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की है। वायरल तस्वीरों में, नवजात की दादी यानी विक्की की मां भी उसे गोद में लिए हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही, दूसरी तस्वीर में कैटरीना पीले रंग की स्ट्रैपी ड्रेस पहने हुए और बगल में विक्की बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनका बच्चा बीच में पोज दे रहा है। जहां एक ओर फैंस विक्की और कैटरीना के नन्हे मेहमान की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।