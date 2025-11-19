आप बालों में कौन-सा तेल लगाते हो… धर्मेंद्र से शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा था ये सवाल, हीमैने ने दिया शानदार जवाब

शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, "मैंने बड़ी मुश्किल से चक्कर चलाकर उनसे कहा कि जी आप वो..आप बालों में कौन सा तेल लगाते हो? धरजी ने मुझे केवल एक लुक दिया, उन्होंने कहा मैं तेल नहीं लगाता हूं। मैं एक दम चुप हो गया। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने फिर सोचा कि सवाल ऐसा पूछो कि सामने वाला फंस जाए कि अब क्या जवाब दूं? फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि आप संडे को मुंबई के रेसकोर्स में जाते हैं घोड़ों से खेलने? उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और मुझे लुक देते हुए एक छोटा जवाब दिया, नहीं। मैं फिर चुप हो गया और आगे कुछ नहीं बोला।"