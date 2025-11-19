आप बालों में कौन-सा तेल लगाते हो… धर्मेंद्र से शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा था ये सवाल, हीमैने ने दिया शानदार जवाब

धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा
Dharmendra News: धर्मेंद्र की हालत इन दिनों काफी नाजुक बनी हुई है। परिवार से लेकर दोस्त हर कोई एक्टर की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा जो धर्मेंद्र के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं वह हेमा मालिनी से मिले थे और एक्टर की हेल्थ पर अपडेट लिया था। अब इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह धर्मेंद्र से काफी डरते थे और एक बार उन्होंने एक्टर से महज बात करने के लिए 2 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब धर्मेंद्र ने केवल 2 शब्दों मे दिया था।
शत्रुघ्न सिन्हा का एक वीडियो सामने आया है जो कपिल शर्मा के शो है। इसी में उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर बात की थी। वही वीडियो अब वायरल हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने शो के दौरान बताया कि आज भी मुझे वो 2 सवाल याद हैं, जो मैंने डरते हुए और घबराते हुए धर्मेंद्र से पूछे थे। उन्होंने कहा, "मुझे बात करनी नहीं आती थी और धर्मेंद्र इतने बड़े स्टार और उनके घने बाल शानदार लग रहे थे। ऐसे में मैंने महज उनसे बात करने के लिए 2 सवाल पूछने की कोशिश की थी।"
शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, "मैंने बड़ी मुश्किल से चक्कर चलाकर उनसे कहा कि जी आप वो..आप बालों में कौन सा तेल लगाते हो? धरजी ने मुझे केवल एक लुक दिया, उन्होंने कहा मैं तेल नहीं लगाता हूं। मैं एक दम चुप हो गया। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने फिर सोचा कि सवाल ऐसा पूछो कि सामने वाला फंस जाए कि अब क्या जवाब दूं? फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि आप संडे को मुंबई के रेसकोर्स में जाते हैं घोड़ों से खेलने? उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और मुझे लुक देते हुए एक छोटा जवाब दिया, नहीं। मैं फिर चुप हो गया और आगे कुछ नहीं बोला।"
बता दें, पिछले कुछ दिनों से धर्मेंद्र से जुड़ी कई बातें सामने आई है। दरअसल, एक्टर को पिछले महीने सांस लेने की दिक्कत के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन फिर खबर आई कि उनका निधन हो गया है, तुरंत उनकी बेटी ईशा और पत्नी हेमा मालिनी ने इन खबरों को झूठा बताया और कहा कि एक्टर रिकवर कर रहे हैं। बाद में धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और उनका पूरा परिवार उन्हें घर ले गया। वहीं उनका इलाज चल रहा है।
