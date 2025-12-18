सेलेब्स कंगले होते हैं... ' राखी सावंत के बयान ने मचाई हलचल, स्वयंवर में बाबा रामदेव और राहुल गांधी को किया इनवाइट

राखी सावंत और मनीषा रानी (सोर्स: x)
Rakhi Sawant Swayamvar: एक्ट्रेस राखी सावंत को यूं ही 'ड्रामा क्वीन' नहीं कहा जाता, एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज और अनोखे बयानों से सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में वो मनीषा रानी के पॉडकास्ट में पहुंचीं, जहां उन्होंने शादी और स्वयंवर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया है।
मनीषा रानी के पॉडकास्ट में राखी से जब पूछा कि अगर उन्हें दोबारा स्वयंवर करने का मौका मिले, तो वो किन सेलेब्स को बुलाना चाहेंगी। इस पर राखी ने बिना सोचे-समझे कहा कि वो सबसे पहले बाबा रामदेव को इनवाइट करेंगी और उसके बाद राहुल गांधी को बुलाना चाहेंगी। उनके इस जवाब ने मनीषा और दर्शकों को चौंका दिया।
इसके बाद मनीषा ने जब राखी को याद दिलाया कि वो तो सेलेब्रिटीज के बारे में पूछ रही थीं, ना कि राजनेताओं के बारे में, तो राखी का जवाब और भी हैरान करने वाला था। राखी ने झट से कहा, "सेलेब्स को कौन बुलाएगा? वो तो कंगले होते हैं, सारे" एक्ट्रेस की ये बात सुनकर पॉडकास्ट में मौजूद सभी लोग और अब सोशल मीडिया पर फैंस भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
इतना ही नहीं, राखी सावंत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही शादियां सफल नहीं हो पाईं। राखी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 14.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बता दें, अपने बेबाक और बिंदास स्वभाव के लिए फेमस राखी सावंत का ये नया बयान एक बार फिर साबित करता है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से नहीं कतरातीं, भले ही वो कितनी ही अनोखी क्यों न हो।
