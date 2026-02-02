6 साल की बच्ची के साथ रेप पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा, बोलीं- किस तरह की अगली पीढ़ी…

Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case: राजधानी दिल्ली एक बार फिर ऐसी घटना की गवाह बनी, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में सामने आए मासूम बच्ची से जुड़े जघन्य अपराध ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को भी अंदर तक हिला दिया है। इस घटना पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं।