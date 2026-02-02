2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

6 साल की बच्ची के साथ रेप पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा, बोलीं- किस तरह की अगली पीढ़ी…

Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case: दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू भड़क गई हैं। क्या कुछ कहा है तापसी ने, चलिए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 02, 2026

Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case

Taapsee Pannu (सोर्स- एक्स)

Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case: राजधानी दिल्ली एक बार फिर ऐसी घटना की गवाह बनी, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में सामने आए मासूम बच्ची से जुड़े जघन्य अपराध ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को भी अंदर तक हिला दिया है। इस घटना पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं।

दिल्ली में हुई घिनौनी वारदात (Taapsee Pannu Lashes Out On Delhi Minor Rape Case)

बताया जा रहा है कि छह साल की एक बच्ची के साथ तीन नाबालिगों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। पीड़िता के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में कड़ी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। यह मामला इसलिए और ज्यादा डराने वाला है क्योंकि आरोप लगाने वाले भी नाबालिग बताए जा रहे हैं।

तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

इस घटना के सामने आने के बाद तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की। उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि ये वक्त खुद से सवाल पूछने का है- हम किस तरह की अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। तापसी का मानना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच के पतन की भी ओर इशारा करती हैं।

समाज का हर वर्ग जिम्मेदार- तापसी

तापसी ने आगे ये भी कहा कि इस त्रासदी में कोई एक दोषी नहीं है। उनके मुताबिक, समाज का हर वर्ग कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी साझा करता है। जिस माहौल में बच्चे बड़े हो रहे हैं, वही माहौल भविष्य में उनके व्यवहार और सोच को तय करता है। ऐसे में यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज की हार है।

भूमि पेडनेकर ने भी जताया था गुस्सा

कुछ दिन पहले इस मामले पर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भी कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने इसे व्यवस्था और नैतिक मूल्यों की विफलता करार दिया। भूमि ने सवाल उठाया था कि आखिर अब तक हम ऐसा डर क्यों नहीं पैदा कर पाए, जिससे इस तरह के अपराध करने वालों को लगे कि वो बच नहीं सकते। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि इतनी कम उम्र में बच्चे इस स्तर की हिंसा में शामिल हो रहे हैं।

भूमि पेडनेकर ने ये भी कहा कि इस घटना में सिर्फ पीड़िता ही नहीं, बल्कि आरोपी बच्चे भी कहीं न कहीं हालात के शिकार हैं। जिस वातावरण में वो पले-बढ़े होंगे, उसने उन्हें इस रास्ते पर धकेला होगा। उन्होंने देश से जागने की अपील करते हुए कहा कि जब तक हम बच्चों की सुरक्षा और परवरिश को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

स्टेज पर शर्टलेस आए जस्टिन बीबर, देखकर घूमा फैंस का माथा, बोले- कपड़ों के बिना…
हॉलीवुड
Justin Bieber Shirtless Look in Grammy Awards 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 6 साल की बच्ची के साथ रेप पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा, बोलीं- किस तरह की अगली पीढ़ी…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री, ‘गोलमाल 5’ में अजय देवगन से लेंगे पंगा

Akshay Kumar Joins Rohit Shetty Golmaal 5
बॉलीवुड

Toxic के कार सीन पर भड़के अनुराग कश्यप, ट्रोलर्स को लताड़ा, बोले- हिटलर की मौत के बाद…

Anurag Kashyap Recalls Hitler Political Films
बॉलीवुड

Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई

Fact Check: AI ने उड़ाई शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल संग लिंकअप में जानें कितनी है सच्चाई
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी ने कुछ समय पहले खरीदे थे एक किताब के राइट्स, क्या वही बना हमले का कारण?

Rohit Shetty Firing at house police new investigation angle with his new book underworld writes Rakesh Maria
बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण के बैग में मिला दो दिन पुराना थेपला, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, वजह जानकर आएगा प्यार

Deepika Padukone Talks About Daughter Dua
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.