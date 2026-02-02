रोहित शेट्टी ने कुछ समय पहले खरीदे थे एक किताब के राइट्स, क्या वही बना हमले का कारण?

Rohit Shetty Firing Case: उस समय पूरा मुंबई शहर दहशत में आ गया था जब फेमस फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर ताबड़तोड़ राउंड फायरिंग हुई थी। मुंबई पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच तक हर कोई इस मामले की जांच में जुट गया। जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने बीते दिन फेसबुक पोस्ट शेयर करके ली थी। ऐसे में अब जांच में एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह हमला रोहित शेट्टी के किसी प्रोफेशनल काम या उनकी आने वाली फिल्म से जुड़ा है या नहीं?