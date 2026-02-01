1 फ़रवरी 2026,

बॉलीवुड

Rohit Shetty: फायरिंग के बाद खौफ में आए रोहित शेट्टी, अगले दो दिन के लिए लिया बड़ा फैसला

Rohit Shetty House Firing: बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। अब इस मामले के बाद रोहित ने बड़ा फैसला लिया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 01, 2026

Rohit Shetty House Firing

Lawrence Bishnoi-Rohit Shetty (सोर्स- @tahirjasus)

Rohit Shetty House Firing: बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी इन दिनों एक गंभीर सुरक्षा संकट से गुजर रहे हैं। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके आवास के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। इस घटना के बाद रोहित शेट्टी ने अपने सभी निजी और पेशेवर कार्यक्रम अगले दो दिनों के लिए रद्द कर दिए हैं और करीबी दोस्तों से भी फिलहाल उनसे मिलने न आने की अपील की है।

पुलिस का सहयोग कर रहे रोहित शेट्टी (Rohit Shetty House Firing)

इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद रोहित शेट्टी पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। वो लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं और अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। भले ही उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई हो और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया हो, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने इंडस्ट्री के अपने करीबी लोगों से घर न आने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि अजय देवगन जैसे करीबी दोस्त भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्हें अगले 48 घंटों तक दूरी बनाए रखने को कहा गया है।

शनिवार देर रात हुई फायरिंग की घटना

शनिवार देर रात हुई इस घटना में रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग की गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। गोलीबारी की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा के लिहाज से आसपास की सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके इस गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इनसे पूछताछ जारी है और पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही है।

रोहित के घर के बाहर का वीडियो

पैपराजी पेज ताहिर जासूस समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोहित शेट्टी के घर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो फायरिंग की घटना के कुछ समय बाद का बताया जा रहा है।

रोहित शेट्टी फिलहाल घर पर ही मौजूद

घटना के बाद से रोहित शेट्टी ने खुद को लो-प्रोफाइल रखा है। वो घर पर रहकर ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अपने शुभचिंतकों से फोन कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क में हैं। इंडस्ट्री में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है और कई कलाकारों ने निजी तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्र जाहिर की है।

रोहित से पहले भी कई सेलेब्स के घर पर हुई फायरिंग

रोहित शेट्टी हिंदी सिनेमा के उन निर्देशकों में शुमार हैं, जिन्होंने एक्शन और मसाला फिल्मों को नई पहचान दी है। ऐसे में उनके घर के बाहर हुई इस तरह की घटना ने फिल्म जगत में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हाल के महीनों में बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे सेलेब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम की परतें खुलने की उम्मीद है। वहीं, रोहित शेट्टी और उनका परिवार सतर्कता बरतते हुए हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहा है।

Updated on:

01 Feb 2026 05:51 pm

Published on:

01 Feb 2026 05:44 pm

