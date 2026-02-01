Rohit Shetty: फायरिंग के बाद खौफ में आए रोहित शेट्टी, अगले दो दिन के लिए लिया बड़ा फैसला

इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद रोहित शेट्टी पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। वो लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं और अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। भले ही उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई हो और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया हो, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने इंडस्ट्री के अपने करीबी लोगों से घर न आने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि अजय देवगन जैसे करीबी दोस्त भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्हें अगले 48 घंटों तक दूरी बनाए रखने को कहा गया है।