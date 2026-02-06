दिल्ली से 800 लोग गायब होने के मामले पर ‘मर्दानी 3’ के मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, यशराज फिल्म्स ने झाड़ा पल्ला

Mardaani 3 Makers on Delhi Missing Cases: रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'मर्दानी 3' इन दिनों बॉक्स ऑफिस से ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही बहस को लेकर चर्चा में है। फिल्म की रिलीज के बाद अचानक दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये सब फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा है। इन आरोपों ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया, लेकिन अब फिल्म के निर्माता यश राज फिल्म्स (YRF) ने इन दावों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ और सख्त बयान जारी किया है।