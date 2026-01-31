‘बराबरी पर सिर्फ सवाल नहीं उठाना है, उसे सामान्य बनाना है’, रानी मुखर्जी ने ‘मर्दानी 3’ को लेकर की बात

जो लड़कियां आज मुझे शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में देखती हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहती हूं कि जब हम किसी पीड़ा से गुजरते हैं, किसी बच्ची के अपहरण, किसी लड़की के साथ हिंसा, एसिड अटैक या घरेलू अत्याचार की खबर सुनते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन हमें खुद को इतना सशक्त बनाना होगा कि हम एक-दूसरे की मदद कर सकें, एक-दूसरे को जागरूक कर सकें। जितना हम इन मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बना पाएंगे। हमें लड़कियों को सम्मान देना, समान अधिकार और समान अवसर की बात को नॉर्मलाइज करना होगा। कभी कोई आदमी यह नहीं कहता कि उसे बराबरी चाहिए, क्योंकि उसे पहले से मिलती है। यही सोच बदलनी होगी।