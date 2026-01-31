मंजुलिका लौट आई… अक्षय कुमार-विद्या बालन की जोड़ी ने एक बार फिर लूट ली महफिल, Video वायरल

अक्षय कुमार संग विद्या बालन(सोर्स: akshaykumar के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
Vidya and Akshay Came Together: बॉलीवुड की आइकॉनिक हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' की जोड़ी यानी अक्षय कुमार और विद्या बालन एक बार फिर साथ नजर आए हैं। हालांकि, ये जोड़ी किसी नई फिल्म में नहीं, बल्कि एक मजेदार वीडियो में दिखी है, जिसे अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। ये वीडियो उन्होंने फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन को उनके जन्मदिन पर विश करने के लिए बनाया था।
एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 'भूल भुलैया' के फैंस की पुरानी यादें ताजा कर दीं। वीडियो में अक्षय कुमार बच्चों के झूले पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो निर्देशक प्रियदर्शन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी लंबी उम्र और शानदार फिल्मों की कामना करते हैं और कहते है, ओरिजिनल मंजुलिका वापस आ गई।
लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अक्षय कहते हैं कि उनका एक दोस्त भी प्रियदर्शन को विश करना चाहता है। तभी बच्चों के बने टेंट हाउस से 'मंजुलिका' यानी विद्या बालन अचानक निकलती हैं और वे अपने चिर-परिचित अंदाज में प्रियदर्शन को जन्मदिन की बधाई देती हैं और उनकी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' के लिए भी शुभकामनाएं देती हैं। इस पर अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, "आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं!'
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमेंट सेक्शन में 'भूल भुलैया' और 'मंजुलिका' के नाम की बाढ़ आ गई। इतना ही नहीं, एक यूजर ने कमेंट किया, "ओरिजिनल मंजुलिका वापस आ गईं। बचपन की यादें ताजा हो गईं।" दूसरे यूजर ने लिखा, "प्रियदर्शन सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसे डायरेक्टर बार-बार नहीं आते।" तो वहीं कई यूजर्स ने अक्षय और विद्या की जोड़ी को दोबारा किसी फिल्म में साथ देखने की इच्छा जाहिर की और एक यूजर ने लिखा, "असली डर और असली क्लास विद्या बालन ही लेकर आती हैं।" बता दें, अक्षय कुमार और विद्या बालन की ये जोड़ी आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
