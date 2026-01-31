मंजुलिका लौट आई… अक्षय कुमार-विद्या बालन की जोड़ी ने एक बार फिर लूट ली महफिल, Video वायरल

एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 'भूल भुलैया' के फैंस की पुरानी यादें ताजा कर दीं। वीडियो में अक्षय कुमार बच्चों के झूले पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो निर्देशक प्रियदर्शन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी लंबी उम्र और शानदार फिल्मों की कामना करते हैं और कहते है, ओरिजिनल मंजुलिका वापस आ गई।

लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अक्षय कहते हैं कि उनका एक दोस्त भी प्रियदर्शन को विश करना चाहता है। तभी बच्चों के बने टेंट हाउस से 'मंजुलिका' यानी विद्या बालन अचानक निकलती हैं और वे अपने चिर-परिचित अंदाज में प्रियदर्शन को जन्मदिन की बधाई देती हैं और उनकी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' के लिए भी शुभकामनाएं देती हैं। इस पर अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, "आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं!'