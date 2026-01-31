सलमान खान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर बुरे फंसे अभिनव कश्यप, अब मुंबई कोर्ट ने उठाया ये कदम

कोर्ट ने निजता और प्रतिष्ठा की अहमियत पर भी जोर दिया। आदेश में कहा गया कि हर व्यक्ति की निजता और सम्मान का अधिकार सुरक्षित है और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या उसके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता। अदालत ने अभिनव कश्यप के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हवाला दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरों को नीचा दिखाने या धमकी देने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है।