बॉलीवुड

बिना शादी के गर्लफ्रेंड से तलाकशुदा एक्टर ने किए दो बच्चे, प्यार के लिए तोड़ डाली बंधन की सारी बंदिशें

Arjun Rampal Gabriella Lovestory On Valentines Day: वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको बॉलीवुड के उस कपल के बारे में बताते हैं जिन्होंने प्यार के लिए बंधन की भी सारी बंदिशें तोड़ डालीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 14, 2026

Arjun Rampal-Gabriella Lovestory On Valentines Day

Arjun Rampal (सोर्स- एक्स)

Arjun Rampal-Gabriella Lovestory On Valentines Day: वैलेंटाइन डे प्यार के जश्न का दिन है। ऐसे मौके पर बॉलीवुड की एक ऐसी प्रेम कहानी चर्चा में है, जहां रिश्ते को नाम देने से ज्यादा उसे निभाने को अहमियत दी गई। यहां बात हो रही है 90 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन रामपाल की, जिन्होंने अपने निजी जीवन के फैसलों से कई बार सुर्खियां बटोरी हैं। तलाक के बाद वो अपनी पार्टनर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और दो बेटों के पिता भी बन चुके हैं।

मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर (Arjun Rampal-Gabriella Lovestory On Valentines Day)

अर्जुन रामपाल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'प्यार, इश्क और मोहब्बत' से की थी। लंबे कद, दमदार व्यक्तित्व और संजीदा अभिनय ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। बाद में वो 'रॉक ऑन' जैसी फिल्मों में नजर आए और अपने अभिनय से आलोचकों की सराहना भी बटोरी। बीते कुछ वर्षों में उन्होंने नकारात्मक किरदारों में भी खुद को साबित किया है।

मेहर जेसिया संग शादी और अलगाव

फिल्मों में कदम रखने से पहले ही अर्जुन ने साल 1998 में सुपरमॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी। दोनों की जोड़ी लंबे समय तक ग्लैमरस कपल के रूप में देखी जाती रही। इस रिश्ते से उन्हें दो बेटियां हुईं। हालांकि समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और साल 2019 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया। ये खबर उस समय बॉलीवुड में काफी चर्चित रही।

फिर आया नया प्यार (Arjun Rampal-Gabriella Lovestory On Valentines Day)

तलाक के बाद अर्जुन की जिंदगी में दक्षिण अफ्रीकी मॉडल और अभिनेत्री गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स की एंट्री हुई। दोनों ने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया, लेकिन शादी नहीं की। वो पिछले कई वर्षों से लिव-इन में साथ रह रहे हैं। इस दौरान वे दो बेटों के माता-पिता बने। अर्जुन अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के साथ तस्वीरें साझा करते हैं, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती झलकती है।

शादी पर अलग सोच

एक बातचीत के दौरान अर्जुन ने शादी की व्यवस्था पर अपनी राय रखी थी। उनका मानना है कि रिश्ता दिल और जिम्मेदारी से चलता है, किसी दस्तावेज से नहीं। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टनर अपने संबंध को पूरी शिद्दत के साथ जी रहे हैं और भविष्य की ओर साथ बढ़ रहे हैं। बता दें पिछले साल दिसंबर में ही अर्जुन ने गैब्रिएला से सगाई की है। हालांकि उन्होंने अब तक शादी नहीं की है।

प्रोफेशनल फ्रंट पर क्या है आगे?

काम की बात करें तो अर्जुन जल्द ही फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अभिनेता रणवीर सिंह भी दिखाई देंगे। वहीं फिल्म 'धुरंधर' में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था।

राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…
बॉलीवुड
KRK On Rajpal Yadav Case

Updated on:

14 Feb 2026 02:02 pm

Published on:

14 Feb 2026 01:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बिना शादी के गर्लफ्रेंड से तलाकशुदा एक्टर ने किए दो बच्चे, प्यार के लिए तोड़ डाली बंधन की सारी बंदिशें

