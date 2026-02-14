बिना शादी के गर्लफ्रेंड से तलाकशुदा एक्टर ने किए दो बच्चे, प्यार के लिए तोड़ डाली बंधन की सारी बंदिशें

Arjun Rampal-Gabriella Lovestory On Valentines Day: वैलेंटाइन डे प्यार के जश्न का दिन है। ऐसे मौके पर बॉलीवुड की एक ऐसी प्रेम कहानी चर्चा में है, जहां रिश्ते को नाम देने से ज्यादा उसे निभाने को अहमियत दी गई। यहां बात हो रही है 90 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन रामपाल की, जिन्होंने अपने निजी जीवन के फैसलों से कई बार सुर्खियां बटोरी हैं। तलाक के बाद वो अपनी पार्टनर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और दो बेटों के पिता भी बन चुके हैं।