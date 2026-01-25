 एक्टर के बाद डायरेक्टर बनेंगे सलमान? पिता की बायोपिक पर कर सकते हैं काम

इस बायोपिक की सबसे खास बात यह है कि सलमान खान इसके साथ पहली बार निर्देशन की कमान भी खुद संभाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह इस प्रोजेक्ट को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म की कहानी सलीम खान के शुरुआती दिनों, एक्टर बनने के सफर से लेकर जावेद अख्तर के साथ उनकी ऐतिहासिक साझेदारी तक को दिखाएगी। इसमें उनकी निजी जिंदगी और दोनों शादियों को भी शामिल किया जाएगा।