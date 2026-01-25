 एक्टर के बाद डायरेक्टर बनेंगे सलमान? पिता की बायोपिक पर कर सकते हैं काम

सलीम खान - सलमान खान की तस्वीर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Salim Khan Biopic: सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी फिल्म का गाना ‘मातृभूमि’ शनिवार को रिलीज किया गया है। पर इसके साथ ही खबर आयी है की सलमान खान जल्द ही अपने करियर का एक बेहद खास और भावनात्मक प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान अपने पिता और फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंडरी स्क्रीनराइटर सलीम खान की जिंदगी पर आधारित बायोपिक फिल्म का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है और अब इसे लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
सलमान खान के लिए यह बायोपिक सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपने पिता को श्रद्धांजलि देने जैसा प्रोजेक्ट है। सलीम खान ने न सिर्फ सलमान के करियर को दिशा दी, बल्कि हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में भी अभिन्न योगदान दिया है। सलमान चाहते हैं कि यह फिल्म उनके पिता की जिंदगी में ही बने, ताकि उनकी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी बड़े पर्दे पर दिखाई जा सके।
इस बायोपिक की सबसे खास बात यह है कि सलमान खान इसके साथ पहली बार निर्देशन की कमान भी खुद संभाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह इस प्रोजेक्ट को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म की कहानी सलीम खान के शुरुआती दिनों, एक्टर बनने के सफर से लेकर जावेद अख्तर के साथ उनकी ऐतिहासिक साझेदारी तक को दिखाएगी। इसमें उनकी निजी जिंदगी और दोनों शादियों को भी शामिल किया जाएगा।
फिलहाल इस बारे में कोई ऑफिशल कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट 2027 की शुरुआत में फ्लोर पर जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिल्म में सलीम खान का किरदार कौन निभाएगा। माना जा रहा है कि सलमान खुद यह भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन निर्देशन और लीड रोल दोनों एक साथ करने को लेकर वह थोड़े हिचकिचा रहे हैं।
सलीम खान पर पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री ‘एंग्री यंग मेन’ बन चुकी है, जिसे जोया अख्तर ने प्रोड्यूस किया था और नम्रता राव ने डायरेक्ट किया था। हालांकि यह डॉक्यूमेंट्री खासतौर पर सलीम-जावेद की जोड़ी, उनके लेखक के तौर पर सुनहरे दौर और बाद में उनके अलग होने की कहानी पर केंद्रित थी।
सलीम खान हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक रहे हैं। सलीम-जावेद की जोड़ी के रूप में उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी यादगार कहानियां दीं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की कहानी कहने की शैली ही बदल दी। ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘जंजीर’, ‘डॉन’, ‘सीता और गीता’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के पीछे उनका अहम योगदान रहा है। अब उनके संघर्ष, सफल और सफलता की कहानी एक भव्य बायोपिक के जरिए दर्शकों तक पहुंचेगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग