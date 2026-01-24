39 साल के इंतजार के बाद… अस्सी के दशक की जोड़ी फिर दिखेगी बड़े परदे पर

Hema Malini - Shatrughan Sinha Return Together: फिल्म इंडस्ट्री में हर साल अनगिनत फिल्में बनती हैं। इनमें से कई रिलीज हो जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद किसी न किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाती। इसके पीछे कई कारण होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी ने साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी रहे जो शूटिंग पूरी होने के बाद भी दर्शकों तक नहीं पहुंच सके। अब ऐसी ही एक फिल्म, जो दशकों पहले बनी थी, आखिरकार रिलीज के लिए तैयार है।