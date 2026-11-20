रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बंगळूर मे एक मराठा हेन्द्रे पाटील (मराठी भाषक) परिवार मे हुआ रजनीकांत का पुरा नाम शिवाजीराव गायकवाड है पिताजि रामोजीराव और मा का नाम जिजाबाई गायकवाड है।



रजनीकान्त एक तमिल एवं हिन्दी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होने अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड विजेता फिल्म अपूर्व रागङ्गल (1975) से की, जिसके निर्देशक के. बालाचन्दर थे, जिन्हें रजनीकान्त अपना गुरु मानते हैं।



प्रारंभिक चरण में प्रतिनायक की भूमिकाएँ निभाने के बाद (तमिल फिल्मों में), वे धीरे धीरे एक स्थापित अभिनेता की तरह उभरे। अपने जीवन के कुछ वर्षों में वे तमिल सिनेमा के महान सितारे बन गये और तब से भारत की लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रतिमान बने हुए हैं। उनकी खास शैली तथा संवाद बोलने का खास अंदाज़ उनकी जनप्रियता तथा आकर्षण का प्रमुख कारण हैं। अन्य भारतीय क्षेत्रीय फिल्मोद्योगों में काम करने के अलावा वे अन्य राष्ट्रों की फिल्मों में भी दिखे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्में भी हैं। शिवाजी फिल्म में अभिनय के लिए जब उन्हें 26 करोड़ रुपये अदा किये गये तो वे जेकी चान के बाद एशिया के सबसे अधिक भुगतान किये जाने वाले अभिनेता बन गये।

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