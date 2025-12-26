इंतजार हुआ खत्म! उड़ेगा गर्दा… रजनीकांत और शाहरुख खान इस फिल्म में एक साथ मचाएंगे धमाल

बता दें नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के प्रोडक्शन में बन रही ‘जेलर 2’ में रजनीकांत अपनी 2023 की को-स्टार राम्या कृष्णन के साथ एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। इससे पहले आई खबरों और कलाकारों के इशारों से पता चलता है कि फिल्म में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, विद्या बालन और कई बड़े नामों की एंट्री हो सकती है। इससे साफ झलकता है कि कहानी और भी ज्यादा दमदार होने वाली है।

‘जेलर 2’ में उन एक्शन और इमोशनल ड्रामा को और बड़ा रूप मिलेगा, जिन्होंने पहली फिल्म को सुपरहिट बनाया था।