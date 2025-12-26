इंतजार हुआ खत्म! उड़ेगा गर्दा… रजनीकांत और शाहरुख खान इस फिल्म में एक साथ मचाएंगे धमाल

रजनीकांत और शाहरुख खान (इमेज सोर्स: IMDb)
Shah Rukh Khan-Rajinikanth Latest Update: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार रजनीकांत और शाहरुख खान एक साथ पर्दे पर जादू बिखेरने को तैयार हैं। जी हां, साउथ के ‘थलाइवा’ और बॉलीवुड का ‘बादशाह’ एक ही फ्रेम में बहुत जल्द नजर आने वाले हैं! फिल्म का नाम क्या है? कब रिलीज होगी, चलिए आपको बताते हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
शाहरुख-रजनीकांत एक साथ नजर आने वाले हैं, इस बात का खुलासा बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने इशारा किया है कि शाहरुख खान और रजनीकांत की आने वाली तमिल फिल्म ‘जेलर 2’ में उनके साथ नजर आ सकते हैं।
यह फिल्म जून 2026 में रिलीज हो सकती है। मिथुन दा ने न सिर्फ फिल्म की दमदार स्टार कास्ट के बारे में बताया, बल्कि अपने किरदार को लेकर भी दिलचस्प बातें साझा कीं। एक्टर का कहना है कि ये फिल्म रजनीकांत की 2023 की सुपरहिट ‘जेलर’ का सीक्वल है।
सिटी सिनेमा से खास बातचीत में एक्टर ने अपने किरदार को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा “मेरा अगला प्रोजेक्ट ‘जेलर 2’ है, जहां सब मेरे खिलाफ हैं।” इसके अलावा उन्होंने आगे कई बड़े नाम गिनाए। इनमें रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, राम्या कृष्णन, शिवा राजकुमार जैसे बड़े किरदार मेरे खिलाफ खड़े हैं।”
इसका मतलब है कि फिल्म में मिथुन दा एक ऐसे दमदार विलेन के रूप में नजर आएंगे, जिनके सामने इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे एकजुट होंगे। दर्शकों के लिए ये मुकाबला जोरदार देखने को मिल सकता है।
बता दें नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के प्रोडक्शन में बन रही ‘जेलर 2’ में रजनीकांत अपनी 2023 की को-स्टार राम्या कृष्णन के साथ एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। इससे पहले आई खबरों और कलाकारों के इशारों से पता चलता है कि फिल्म में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, विद्या बालन और कई बड़े नामों की एंट्री हो सकती है। इससे साफ झलकता है कि कहानी और भी ज्यादा दमदार होने वाली है।
‘जेलर 2’ में उन एक्शन और इमोशनल ड्रामा को और बड़ा रूप मिलेगा, जिन्होंने पहली फिल्म को सुपरहिट बनाया था।
जहां तक शाहरुख खान के रोल का सवाल है, अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन चर्चाओं का माहौल और फैंस का उत्साह देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा सरप्राइज मिल सकता है।
