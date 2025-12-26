ईशा देओल ने ये वीडियो शेयर करते ही कमेंट सेक्शन किया बंद, ट्रोलिंग का सताया डर

ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर क्रिसमस का एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया, जो एक ऐड है। वीडियो में ईशा लाल और हरे रंग के क्रिसमस ड्रेस में सोफे पर बैठकर कुकीज खाती नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, "हम सभी जानते हैं कि इस मौसम में कुछ खास खाने की इच्छा होती है... और सच कहूं तो, यही तो खुशी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जो चीजें अच्छी लगती हैं, उन्हें चुनना ही सबसे अच्छा है। क्रिसमस के बाद की उदासी से दूर रहकर जश्न मनाएं। मेरी क्रिसमस।' इसके तुरंत बाद उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया।