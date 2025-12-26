ईशा देओल ने ये वीडियो शेयर करते ही कमेंट सेक्शन किया बंद, ट्रोलिंग का सताया डर

ईशा देओल और धर्मेंद्र
Esha Deol Video Share: धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। उनके दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। जब धर्मेंद्र का निधन हुआ, उस समय ईशा देओल ही थीं जो अपनी मां हेमा मालिनी को संभालते हुए नजर आई थीं। इसके बाद वह मां और बहन के साथ पिता की प्रेयर मीट में भी बेहद इमोशनल दिखी थीं।
ईशा देओल पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद भी लगातार उनकी यादों में लगातार कई पोस्ट शेयर करती थी। जिसे देख फैंस का भी कहना था कि ईशा देओल अपने पिता को खोने के सदमें से बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन इसी बीच क्रिसमस पर ईशा देओल ने एक अपना नया वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बेहद खुश नजर आ रही हैं। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यो किया? उनके पिता को गए हुए 1 महीना ही हुआ है।
ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर क्रिसमस का एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया, जो एक ऐड है। वीडियो में ईशा लाल और हरे रंग के क्रिसमस ड्रेस में सोफे पर बैठकर कुकीज खाती नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, "हम सभी जानते हैं कि इस मौसम में कुछ खास खाने की इच्छा होती है... और सच कहूं तो, यही तो खुशी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जो चीजें अच्छी लगती हैं, उन्हें चुनना ही सबसे अच्छा है। क्रिसमस के बाद की उदासी से दूर रहकर जश्न मनाएं। मेरी क्रिसमस।' इसके तुरंत बाद उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया।
वहीं, इससे पहले ईशा ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इस तरह के खुशी वाले पोस्ट शेयर करने को अपने काम का हिस्सा बताया था और अपील की थी कि लोग उन्हें जज न करें और ट्रोल भी न किया जाए। बता दें, धर्मेद्र का निधन 24 नवंबर को उनके मुंबई आवास पर हुआ था और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया था। जिसके बाद देओल परिवार से फैंस खासा नाराज हुए थे और सभी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया था।
