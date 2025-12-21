ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र का माफी मांगने वाला वीडियो किया शेयर, फैंस देखकर हुए इमोशनल

ईशा देओल ने शेयर किया पिता धर्मेंद्र का वीडियो
Esha Deol Share Dharmendra Last Video: धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा देओल परिवार दुखी है। जहां एक तरफ उनके फैंस अपने फेवरेट एक्टर की आखिरी फिल्म इक्कीस का इंतजार कर रहे हैं वहीं, बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने धर्मेंद्र के फैंस की आंखों में आंसू ला दिए हैं। इस वीडियो में उन्होंने भारत-पाकिस्तान से खास अपील भी की है।
फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट पोस्टपोन होने के बाद ये 1 जनवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। इससे पहले ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक बेहद इमोशनल बिहाइंड-द-सीन (BTS) वीडियो शेयर किया है, जिसमें धर्मेंद्र अपनी टीम और फैंस से बात करते हुए काफी भावुक नजर आ रहे हैं और सबसे माफी भी मांग रहे हैं।
वीडियो में धर्मेंद्र अपनी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की शूटिंग के आखिरी दिन का अनुभव शेयर कर रहे हैं। वह कहते हैं, “आज थोड़ा खुश हूं, थोड़ा उदास भी, क्योंकि ये शूटिंग का आखिरी दिन है। आप सबको बहुत प्यार करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना।”
धर्मेंद्र की ये सादगी और बड़प्पन देखकर फैंस की आंखें भर आईं। वीडियो में वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते भी नजर आए। उन्होंने निर्देशक श्रीराम राघवन और मैडॉक फिल्म्स की टीम की तारीफ करते हुए कहा कि कप्तान श्रीराम के नेतृत्व में फिल्म बहुत अच्छे से बनी है।
इस भावुक वीडियो को शेयर करते हुए ईशा देओल ने लिखा, "वो सबसे बेहतरीन हैं। लव यू पापा।" इससे पहले धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने भी यही वीडियो शेयर किया था। सनी ने पिता को याद करते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा, "एक मुस्कान जो अंधेरे को भी रोशन कर दे। बेशुमार दरियादिली। पापा ने हमें अपनी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का आशीर्वाद दिया है। चलिए नए साल में उन्हें सिनेमाघरों में सेलिब्रेट करते हैं।"
धर्मेंद्र की यह आखिरी फिल्म 'इक्कीस' एक वॉर ड्रामा है, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के नायक अरुण खेतरपाल की जिंदगी पर आधारित है। अरुण खेतरपाल भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेताओं में से एक थे, जो महज 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। फिल्म में मुख्य भूमिका (अरुण खेतरपाल का रोल) अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं। साथ ही, अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया भी इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।
बता दें, 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हुआ है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था, वह घर लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग