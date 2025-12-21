ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र का माफी मांगने वाला वीडियो किया शेयर, फैंस देखकर हुए इमोशनल

धर्मेंद्र की यह आखिरी फिल्म 'इक्कीस' एक वॉर ड्रामा है, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के नायक अरुण खेतरपाल की जिंदगी पर आधारित है। अरुण खेतरपाल भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेताओं में से एक थे, जो महज 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। फिल्म में मुख्य भूमिका (अरुण खेतरपाल का रोल) अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं। साथ ही, अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया भी इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।