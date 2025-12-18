धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन, शोभा डे का चौंकाने वाला बयान

इस पूरे मामले पर कमेंट करते हुए, जानी-मानी लेखिका शोभा डे ने इस मुश्किल समय में हेमा मालिनी की असाधारण गरिमा और संयम की तारीफ की है। बता दें, शोभा डे ने खास रूप से इस बात पर जोर दिया कि कैसे पहले परिवार के जरिए अलग-थलग किए जाने के बावजूद हेमा ने खुद को संभाला। इतना ही नहीं, यूट्यूब चैनल मोजो स्टोरी पर बरखा दत्त के साथ बातचीत में शोभा डे ने बताया, "निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किल और कठोर फैसला रहा होगा… कि पहले परिवार ने उन्हें उस श्रद्धांजलि से पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल बिताए थे। उस शख्स को संजोया, उसकी इज्जत की, जिसने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां थीं।"