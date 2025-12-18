18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन, शोभा डे का चौंकाने वाला बयान

Dharmendra News: धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन साबित हुआ है। इस संघर्ष की घड़ी में शोभा डे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने परिस्थितियों की संवेदनशीलता को उजागर किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 18, 2025

धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन, शोभा डे का चौंकाने वाला बयान

धर्मेंद्र और हेमा (सोर्स: x)

Dharmendra News: फेमस एक्टर धर्मेंद्र का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसने पूरे फिल्म जगत को शोक में डुबो दिया। बता दें, उनके निधन के तुरंत बाद श्रद्धांजलि के लिए 2 अलग-अलग प्रार्थना सभाएं रखी गईं। एक सभा का नेतृत्व उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने किया। जबकि दूसरी सभा का आयोजन उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल ने किया। दरअसल, इसके कुछ दिनों बाद हेमा मालिनी ने दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए एक और प्रार्थना सभा रखी, जिसमें उनके राजनीतिक सहयोगी शामिल हुए।

शोभा डे का चौंकाने वाला बयान

इस पूरे मामले पर कमेंट करते हुए, जानी-मानी लेखिका शोभा डे ने इस मुश्किल समय में हेमा मालिनी की असाधारण गरिमा और संयम की तारीफ की है। बता दें, शोभा डे ने खास रूप से इस बात पर जोर दिया कि कैसे पहले परिवार के जरिए अलग-थलग किए जाने के बावजूद हेमा ने खुद को संभाला। इतना ही नहीं, यूट्यूब चैनल मोजो स्टोरी पर बरखा दत्त के साथ बातचीत में शोभा डे ने बताया, "निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किल और कठोर फैसला रहा होगा… कि पहले परिवार ने उन्हें उस श्रद्धांजलि से पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल बिताए थे। उस शख्स को संजोया, उसकी इज्जत की, जिसने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां थीं।"

हेमा मालिनी को बहुत दुख हुआ

शोभा डे ने माना कि इससे हेमा मालिनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर किसी से कुछ भी नहीं बोला। शोभा डे ने आगे ये भी कहा, "वो इससे निपटना चाहती थीं और जब उनका कोई सार्वजनिक इवेंट होता था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा और सम्मान के साथ किया, ना केवल अपने लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिसे उन्होंने खो दिया था।" हेमा मालिनी के लिए शोभा डे ने कहा "अगर उन्होंने ये इशारा किया होता कि वो उनके गुजर जाने पर बड़े स्तर पर कुछ करना चाहती हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी शायद बहुत ज्यादा उनके पक्ष में झुक जाती… आखिर में वो उनके पति थे।"

बता दें, हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र से शादी की थी, जब वो पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के बाद अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं छोड़ा। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं और ये दूसरा परिवार उनके मुख्य घर के सामने सड़क के उस पार रहता था, जिसमें उनका पहला परिवार रहता था। हेमा मालिनी के इस गरिमामय आचरण ने एक बार फिर उन्हें जनता की नजरों में और भी सम्माननीय बना दिया है।

Updated on:

18 Dec 2025 04:23 pm

Published on:

18 Dec 2025 04:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन, शोभा डे का चौंकाने वाला बयान

