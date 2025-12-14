हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र के जवानी के कुछ अनछुए पन्ने, पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र (सोर्स: X)
Hema Malini Tribute To Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन को 20 दिन हो गए हैं। ऐसे में एक्टर के अचानक जाने से फिल्म‑दुनिया और लाखों फैंस शोक में हैं। बता दें, परिवारवालों ने अभिनेता को सादगी भरे अंदाज में अंतिम विदाई दी और बाद में कई प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। उनकी पत्नी और साथी कलाकार हेमा मालिनी ने भी अपने अंदाज में धर्मेंद्र को याद करते हुए कई बार सोशल मीडिया पर फोटोज और किस्से शेयर किए हैं। हाल ही में हेमा ने एक नया वीडियो पोस्ट कर उन्हें फिर से श्रद्धांजलि दी, जिसने फैंस में इमोशन्स की लहर दौड़ा दी है।
बता दें, हेमा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में धर्मेंद्र के जवानी के दिनों की कई अनछुए तस्वीरें और फिल्मों के खास सीन जुड़े हुए हैं। वीडियो में उनके परिवार के निजी पलों की झलक भी है। साथ ही, दोनों परिवारों के साथ उनके रिश्तों के पल (सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा‑अहाना देओल, पहली पत्नी प्रकाश कौर सहित) दिखाई दे रही हैं। वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पारिवारिक तस्वीरों के साथ फिल्मों से यादगार शॉट्स जुड़े होने के कारण फैंस को अभिनेता की बहुआयामी जिन्दगी, फिल्मों और घर दोनों को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखते ही हजारों फैंस और कलाकार इमोशनल होकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस सिनेमा युग की याद है जब फिल्मों में सादगी और सच्चा अभिनय अहम होता था।' तो दूसरें यूजर ने धर्मेंद्र को 'ही‑मैन' के रूप में याद करते हुए उनकी ऑन‑स्क्रीन ताकत और ऑफ‑स्क्रीन सरलता दोनों को सराहा', और कईयों ने हेमा के पोस्ट की तारीफ की और परिवार को संयमपूर्वक शोक मनाने के लिए सहानुभूति दी हैं, लेकिन उन्हें दुख भी की वो अपने पसंदीदा स्टार को अंतिम समय में नहीं देख पाए।
धर्मेंद्र की फिल्मी विरासत की बात करें तो, अभिनेता बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनकी ऊर्जा, क्लासिक भूमिकाएं और पारिवारिक छवि से उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। दरअसल, हेमा के इस तरह के ट्रिब्यूट पोस्ट्स ने याद दिलाया कि धर्मेंद्र का अभिनय और इंसानियत दोनों हमेशा याद किए जाएंगे।
