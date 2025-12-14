14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र के जवानी के कुछ अनछुए पन्ने, पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल

Hema Malini Tribute To Dharmendra: हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने पति धर्मेंद्र की जवानी के कुछ अनछुए पहलुओं को शेयर किया, जिससे उनके फैंस भावुक हो गए। उन्होंने पुरानी तस्वीरों और यादों को शेयर करते हुए धर्मेंद्र के संघर्ष और सफलता की कहानी बताई, जो उनके जीवन के अनदेखे पहलुओं को सामने लाती हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 14, 2025

हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र के जवानी के कुछ अनछुए पन्ने, पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र (सोर्स: X)

Hema Malini Tribute To Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन को 20 दिन हो गए हैं। ऐसे में एक्टर के अचानक जाने से फिल्म‑दुनिया और लाखों फैंस शोक में हैं। बता दें, परिवारवालों ने अभिनेता को सादगी भरे अंदाज में अंतिम विदाई दी और बाद में कई प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। उनकी पत्नी और साथी कलाकार हेमा मालिनी ने भी अपने अंदाज में धर्मेंद्र को याद करते हुए कई बार सोशल मीडिया पर फोटोज और किस्से शेयर किए हैं। हाल ही में हेमा ने एक नया वीडियो पोस्ट कर उन्हें फिर से श्रद्धांजलि दी, जिसने फैंस में इमोशन्स की लहर दौड़ा दी है।

पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल

बता दें, हेमा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में धर्मेंद्र के जवानी के दिनों की कई अनछुए तस्वीरें और फिल्मों के खास सीन जुड़े हुए हैं। वीडियो में उनके परिवार के निजी पलों की झलक भी है। साथ ही, दोनों परिवारों के साथ उनके रिश्तों के पल (सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा‑अहाना देओल, पहली पत्नी प्रकाश कौर सहित) दिखाई दे रही हैं। वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पारिवारिक तस्वीरों के साथ फिल्मों से यादगार शॉट्स जुड़े होने के कारण फैंस को अभिनेता की बहुआयामी जिन्दगी, फिल्मों और घर दोनों को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है।

फिल्मों में सादगी और सच्चा अभिनय

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखते ही हजारों फैंस और कलाकार इमोशनल होकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस सिनेमा युग की याद है जब फिल्मों में सादगी और सच्चा अभिनय अहम होता था।' तो दूसरें यूजर ने धर्मेंद्र को 'ही‑मैन' के रूप में याद करते हुए उनकी ऑन‑स्क्रीन ताकत और ऑफ‑स्क्रीन सरलता दोनों को सराहा', और कईयों ने हेमा के पोस्ट की तारीफ की और परिवार को संयमपूर्वक शोक मनाने के लिए सहानुभूति दी हैं, लेकिन उन्हें दुख भी की वो अपने पसंदीदा स्टार को अंतिम समय में नहीं देख पाए।

धर्मेंद्र की फिल्मी विरासत की बात करें तो, अभिनेता बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनकी ऊर्जा, क्लासिक भूमिकाएं और पारिवारिक छवि से उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। दरअसल, हेमा के इस तरह के ट्रिब्यूट पोस्ट्स ने याद दिलाया कि धर्मेंद्र का अभिनय और इंसानियत दोनों हमेशा याद किए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 12:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र के जवानी के कुछ अनछुए पन्ने, पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल

शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

तलाक के 6 साल बाद, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ सगाई का वीडियो हुआ वायरल

अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स
बॉलीवुड

जब नर्गिस की शादी के बाद टूट गए थे राज कपूर, बाथरूम में रोते थे और सिगरेट से खुद को जलाते थे

Raj Kapoor and Nargis Love Story
मनोरंजन

‘स्कूल का क्रश थे अक्षय खन्ना…’, स्कूल फ्रेंड ने शेयर किया एक्टर के बचपन का किस्सा

Akshaye Khanna was school crush
मनोरंजन

वृंदावन में धर्मेंद्र को याद कर हेमा मालिनी हुईं इमोशनल, बोलीं- ‘एक सपना रह गया अधूरा…’

Dharmendra Prayer Meet Vrindavan
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.