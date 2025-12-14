जब नर्गिस की शादी के बाद टूट गए थे राज कपूर, बाथरूम में रोते थे और सिगरेट से खुद को जलाते थे

हिंदी सिनेमा में शोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता राज कपूर और उनकी प्रेमिका नरगिस पहली बार फिल्म 'आग' में साथ नजर आए। यहीं से उनके प्रेम के चर्चे शुरू हुए। हालांकि, राज कपूर की पहली बातचीत नरगिस से उनके घर पर ही हुई थी। जब राज कपूर ने नरगिस को देखा तो मानो समय भी थम सा गया था। उस समय राज सिर्फ 22 साल के थे और नरगिस 16 साल की थीं। राज ने सोचा 'मुझे इस लड़की को अपनी फिल्म में लेना है', और जोर देकर कहा कि नरगिस आरके फिल्म्स की पहली फिल्म आग (1948) का हिस्सा बनें। काम से शुरू हुआ यह सिलसिला कब प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला।