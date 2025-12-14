14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

जब नर्गिस की शादी के बाद टूट गए थे राज कपूर, बाथरूम में रोते थे और सिगरेट से खुद को जलाते थे

Raj Kapoor-Nargis Love Story: बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की आज 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर आइए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बतातें हैं, जिनका जिक्र 'द कपूर्स: द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा' किताब में किया गया है। इसमें राज कपूर और नरगिस दत्त की अधूरी प्रेम कहानी का भी जिक्र है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

image

चार्वी जैन

Dec 14, 2025

Raj Kapoor and Nargis Love Story

राज कपूर और नरगिस की फोटोज। (फोटो सोर्स: @FilmHistoryPic and IMDb)

Raj Kapoor-Nargis Love Story:राज कपूर भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्हें हिंदी सिनेमा का 'शोमैन' कहा जाता है। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा था। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। राज कपूर ने मुख्य अभिनेता के रुप में उनकी पहली फिल्म नीलकमल (1947) थी जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। उनका सफर अभिनेता से शुरू हुआ और फिल्म निर्माता बनने तक गया। राज कपूर ने कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया जिसमें नरगिस दत्त भी एक थीं। आज राज कपूर की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी और नरगिस की प्रेम कहानी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं।

'आग' के सेट पर हुई थी मुलाकात

हिंदी सिनेमा में शोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता राज कपूर और उनकी प्रेमिका नरगिस पहली बार फिल्म 'आग' में साथ नजर आए। यहीं से उनके प्रेम के चर्चे शुरू हुए। हालांकि, राज कपूर की पहली बातचीत नरगिस से उनके घर पर ही हुई थी। जब राज कपूर ने नरगिस को देखा तो मानो समय भी थम सा गया था। उस समय राज सिर्फ 22 साल के थे और नरगिस 16 साल की थीं। राज ने सोचा 'मुझे इस लड़की को अपनी फिल्म में लेना है', और जोर देकर कहा कि नरगिस आरके फिल्म्स की पहली फिल्म आग (1948) का हिस्सा बनें। काम से शुरू हुआ यह सिलसिला कब प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला।

'द कपूर्स: द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा'

मधु जैन की इस किताब में राज कपूर से जुड़े कई किस्सों के बारे में बताया गया है। जहां राज कपूर के मुताबिक, प्यार में उन्हें नरगिस से धोखा मिला था। किताब में यह भी बताया गया है कि जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, तो यह खबर सुनकर राज कपूर बेहद दुखी रहते थे। दुख में अक्सर वह शराब पीते थे और कभी-कभी बाथरूम में जाकर रोते भी थे। वह इतने परेशान थे कि सिगरेट के टुकड़ों से खुद को नुकसान पहुंचाते थे ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि यह सपना नहीं सच है।

ब्रेकअप के बाद भी, राज कपूर पत्रकार सुरेश कोहली से उस धोखे के बारे में बात करते रहते थे। किताब के अनुसार, नरगिस शादी को बहुत महत्व देती थीं। उन्होंने एक बार गृह मंत्री मोरारजी देसाई से भी सलाह ली थी कि पहले से विवाहित और हिंदू होकर भी वो राज कपूर से कानूनी रूप से कैसे शादी कर सकती हैं। राज कपूर को बुरा तो तब लगा जब उनसे पूछे बिना ही नरगिस ने 'मदर इंडिया' फिल्म साइन कर दी। शूटिंग के दौरान जब सेट पर आग लगी तो सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था। तब से नरगिस को सुनील दत्त से प्यार हो गया। फिल्म रिलीज होने से पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी।

क्या था 'नरगिस के कमरे' का रहस्य?

राज कपूर और नरगिस का रिश्ता इतना गहरा था कि राज के कॉटेज में 'नरगिस रूम' के नाम से एक कमरा भी बना हुआ था। मधु जैन ने अपनी किताब में बताया कि आरके स्टूडियो से पहले देवनार कॉटेज बना था जिसमें पीछे की तरफ नरगिस के लिए एक कमरा बनवाया गया था। इस कमरे में उनके बर्तन और कपड़े रखे जाते थे, और उसे बहुत सम्मान के साथ एक पवित्र मंदिर की तरह रखा जाता था।

ये भी पढ़ें

जब शोमैन राज कपूर ने पहली ही फिल्म में कर दी अपनी पसंदीदा लड़की की डिमांड, जानें कौन थी वो
बॉलीवुड
Showman Raj Kapoor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

14 Dec 2025 08:37 am

Hindi News / Entertainment / जब नर्गिस की शादी के बाद टूट गए थे राज कपूर, बाथरूम में रोते थे और सिगरेट से खुद को जलाते थे

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाक के 6 साल बाद, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ सगाई का वीडियो हुआ वायरल

अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स
बॉलीवुड

‘पूरे स्कूल का क्रश थे अक्षय खन्ना…’, पॉलिटिशियन और स्कूल फ्रेंड ने शेयर किया अनसुना किस्सा

Akshaye Khanna was school crush
मनोरंजन

वृंदावन में धर्मेंद्र को याद कर हेमा मालिनी हुईं इमोशनल, बोलीं- ‘एक सपना रह गया अधूरा…’

Dharmendra Prayer Meet Vrindavan
मनोरंजन

बॉलीवुड की कमाई क्वीन कौन? Deepika, Alia और Kriti की फीस ने उड़ाए होश

बॉलीवुड की कमाई क्वीन कौन? Deepika, Alia और Kriti की फीस ने उड़ाए होश
बॉलीवुड

‘ओवरएक्टिंग की दुकान…’ तान्या मित्तल ने किया पहला विज्ञापन, क्या Bigg Boss के बाद भी है ड्रामा जारी

Tanya Mittal Brand Advertisement
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.