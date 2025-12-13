Raj Kapoor : देव आनंद की खोज जीनत अमान को नीली आंखों वाला लड़का चुरा ले गया, वो कोई और नहीं शोमैन राज कपूर थे

जयप्रकाश चौकसे ने अपनी किताब में ​पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से रूस में आवारा के लोकप्रिय होने के एक बेहद मार्मिक प्रसंग का उल्लेख किया है। ख्वाजा अहमद ने निकिता खुश्चेव से जब यह पूछा कि राज कपूर रूस में इतना अधिक लोकप्रिय क्यों हैं? इसके जवाब में खुश्चेव ने कहा था- रूस के लोगों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भयानक दर्द झेला। यहां की जनता ने युद्ध की बहुत कीमत चुकाई। देश गरीबी की आग में जल रहा था और यहां सिर्फ और सिर्फ युद्ध को लेकर फिल्में बन रही थी। इस माहौल में राज कपूर की फिल्में आनंद की तरह रूस के लोगों की जीवन में आई। उनकी फिल्मों ने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया।