EXCLUSIVE : ‘अखंडा 2’ सुपरस्टार नंदमुरी ने रोकर सुनाया मां के कैंसर से मरने का किस्सा, फिर बना डाला बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल

जवाब- आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, ये हर कोई जानता है। मेरी मां को कैंसर हो गया था। हमने बहुत इलाज कराया पर बेस्ट इलाज नहीं करा पाए। मां को कैंसर ने छिन लिया। तब से सोच रखा था कि जिस दिन काबिल हो गया, उस दिन कैंसर अस्पताल बनाना है। इसलिए, एक बेस्ट कैंसर अस्पताल मैंने बनवाया है। यहां पर सस्ते दाम में इलाज होता है। मेरी तरह कोई अनाथ ना हो, पैसे के अभाव में कैंसर का इलाज ना रूके… इसलिए अस्पताल बनवा दिया। उम्मीद है कि इसे और भी बड़ा बना पाएं ताकि अधिक से अधिक मरीजों का इलाज हो पाए।