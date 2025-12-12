Exclusive : “द कश्मीर फाइल्स”, “द बंगाल फाइल्स” के एक्टर दर्शन कुमार ने GF/Wife को लेकर क्या कहा

जवाब- सच में बोलूं तो इस तरह की चीजों पर बातचीत करने से बचता हूं। मैं इसको लेकर बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि, रिलेशनशिप को मैं बहुत पर्सनल मानता हूं। इस तरह की चीजों को शेयर करने से बचता हूं। मैं किससे प्यार करता हूं या नहीं, ये बात उसे पता होनी चाहिए जिससे प्यार करता हूं। अगर कभी मूड हुआ तो अपने चाहने वालों को भी बता दूंगा।