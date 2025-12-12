Exclusive : “द कश्मीर फाइल्स”, “द बंगाल फाइल्स” के एक्टर दर्शन कुमार ने GF/Wife को लेकर क्या कहा

एक्टर दर्शन कुमार की फाइल फोटो | Photo- Darshan Kumar/Instagram
Darshan Kumar Relationship : "द कश्मीर फाइल्स", "द बंगाल फाइल्स" फेम एक्टर दर्शन कुमार की लव लाइफ (Darshan Kumar Love Life) थोड़ी विवादित है। कई बार उनके रिश्ते को लेकर अफवाही बातें सुनने को मिलती रहती हैं। इसलिए, पत्रिका ने दर्शन कुमार के साथ इनकी पर्सनल लाइफ (Darshan Kumar Personal Life) फैशन, हेयरस्टाइल, वाइफ/गर्लफ्रेंड, पढ़ाई-लिखाई आदि को लेकर बातचीत की। देखिए, एक्टर दर्शन ने इस पर क्या कहा है-
जवाब- मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है। पर स्टाइलिस्ट दिखना भी पसंंद है। मेरे वार्डरोब में भी कई तरह की ड्रेस हैं। मैं फैशन के मामले में भी खुद को टॉप पर रखने की कोशिश है।
जवाब- मेरी हेयरस्टाइल हमेशा छोटे लेंथ की रही है। उम्र के साथ सफेद बाल आने लगे हैं। इसको लेकर खास ख्याल क्या करना। मुझे नेचुरल दिखना पसंद है। इसलिए, ग्रे हेयर हो या ब्लैक फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर तो ग्रे हेयर भी बढ़िया लगते हैं। इसलिए, मैं रियल लाइफ में इनको कलर नहीं करता हूं।
जवाब- देखिए, पढ़ना-लिखना तो बेहद जरूरी है। फिल्मों में काम करना हो या कहीं और, हर किसीको पढ़ना चाहिए। मेरी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है। मेरे पास वोकेशनल डिग्री (बैचलर) है। मैं पढ़ाई में भी बढ़िया छात्र रहा हूं। स्कूल-कॉलेज में भी एक्टिंग को लेकर खास लगाव रहा है।
जवाब- सच में बोलूं तो इस तरह की चीजों पर बातचीत करने से बचता हूं। मैं इसको लेकर बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि, रिलेशनशिप को मैं बहुत पर्सनल मानता हूं। इस तरह की चीजों को शेयर करने से बचता हूं। मैं किससे प्यार करता हूं या नहीं, ये बात उसे पता होनी चाहिए जिससे प्यार करता हूं। अगर कभी मूड हुआ तो अपने चाहने वालों को भी बता दूंगा।
एक्टर दर्शन कुमार सबसे पहले सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में दिखे थे। हालही में "द कश्मीर फाइल्स", "द बंगाल फाइल्स" और वेब सीरीज द फैमिली मैन में दिखे। इसके अलावा इन फिल्मों में भी कमाल का काम कर चुके हैं-
|मैरी कॉम (2014)
|एनएच10 (2015)
|बागी 2 (2018)
|PM नरेंद्र मोदी (2019)
|तूफान (2021)
|धोखा - राउंड डी कॉर्नर (2022)
|कागज 2 (2024)
एक्टर दर्शन कुमार ने ना केवल पर्सनल लाइफ बल्कि फिल्मी संघर्ष और आउटसाइडर्स के दर्द पर भी खुलकर बातचीत की है। आप दर्शन कुमार का दर्द भरा अनुभव वाला इंटरव्यू यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
