लाइफस्टाइल

Eye Makeup Tips For Wedding: अपनी दो मस्त-मस्त नैन को बनाएं और भी सुंदर, जानें TOP 5 आई मेकअप

Eye Makeup Tips For Wedding: अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखें सबसे सुंदर और अलग दिखाई दे तो यहां दिए टिप्स ट्राइ करें।आइए जानें 2025 के वेडिंग सीजन के लिए 5 ट्रेंडी आई मेकअप।

भारत

image

Priyanka

Dec 12, 2025

Wedding eye makeup ideas, Party eye makeup looks

शादी के लिए आई मेकअप टिप्स| Photo: AI

Eye Makeup Tips For Wedding: क्या आपने कभी सोचा है कि आंखों पर इतने सारे गाने क्यों बने हैं? कभी "ये काली-काली आंखें" तो कभी "गुलाबी आंखें जो तेरी देखीं"। नहीं सोचा न… तो हम बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखें हमारे चेहरे का सबसे खास हिस्सा होती हैं। इसीलिए तो महिलाएं अपनी आंखों को सजाने-संवारने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाती हैं।

Eye Makeup Tips For Wedding: ऐसे में जब शादियों का मौसम चल रहा हो, तो आंखों को कैसे भुला जा सकता है। अपनी आंखों को खूबसूरत दिखाना तो हर लड़की का हक है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रेंडिंग TOP 5 आई मेकअप लुक्स जो 2025-2026 के लिए बेस्ट हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये शानदार आई मेकअप टिप्स।

क्लासिक स्मोकी आइज (Classic Smokey Eyes)

इस क्लासिक स्मोकी आइज के लिए आप पहले पलकों पर न्यूट्रल शेड लगाएं। फिर क्रीज में मैट ब्राउन कलर लगाएं और बाहरी कोने पर ब्लैक शेड V शेप में लगाएं । इसके बाद गोल-गोल घुमाते हुए ब्लेंड कर लें। आखिर में अंदरूनी कोने और भौंह की हड्डी ( Brow bone) पर हाइलाइटर लगाएं।

ग्लिटर आई लाइनर (Glitter Eye Liner)

इस आइ लूक के लिए बेस पर मैट शेड लगाएं, फिर बीच में ग्लिटर ग्लू लगाएं । आप ग्लिटर को लगाने के लिए अपनी उंगली या फ्लैट ब्रश का हेल्प ले सकते हैं। ये करने के बाद क्रीज और बाहरी कोने पर डार्क शेड लगाएं।

बोल्ड मेटैलिक आइज (Bold Metallic Eyes)

बोल्ड मेटैलिक आइज लूक को पाने के लिए पहले बेस शेड लगाएं। फिर ब्रश पर सेटिंग स्प्रे डाल कर कोई मेटैलिक आईशैजो कलर जैसे कि कॉपर, एमराल्ड या ब्रॉन्ज को बीच में लगाएं। लास्ट में क्रीज पर डार्क शेड लगाकर ब्लेंड कर दें।

ग्राफिक आईलाइनर लुक (Graphic Eyeliner Look)

ये लुक नया और ट्रेंडी है। आप इसे पाने के लिए फ्लोटिंग लाइन्स, डबल फ्लिक्स या बोल्ड जियोमेट्रिक शेप्स बना सकते हैं, आप इसके लिए ब्लैक या कलरफुल आईलाइनर चूज करते हैं। ग्राफिक आईलाइनर लुक को बेस्ट बनाने के लिए फेल्ट-टिप लाइनर यूज करें, जिससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल रहेगा। अंत में भौंह की हड्डी ( Brow bone) पर शिमर का यूज करें।

कंट्रास्टिंग आईशैडो लुक ( Contrasting Eyeshadow Look)

इस लुक को पाने के लिए आप दो अलग-अलग कलर चुने जैसे पिंक-ग्रीन या फिर ऑरेंज-बेज। फिर अंदरूनी पलक (inner eyelid) पर हल्का कोई शेड लगाएं और बाहरी कोने पर डार्क शेड लगाएं। इसके बाद क्रीज में धीरे-धीरे ब्लेंड करो। अंत में न्यूड या पीच लिपस्टिक के साथ इसको बैलेंस करो।

12 Dec 2025 03:14 pm

