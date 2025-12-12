12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Chocolate Skin Care Tips: स्किन को मिले 25 का ग्लो! चॉकलेट और अवो`काडो से बनाएं एंटी-एजिंग मैजिक मास्क

Chocolate Skin Care Tips: बढ़ती उम्र के निशान जैसे झुर्रियां, फाइन लाइन्स और डलनेस सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो घर पर ही एक आसान-सा चॉकलेट–अवोकाडो फेस पैक बनाकर इन समस्याओं को कम कर सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 12, 2025

chocolate face pack,wrinkle free skin,get instant facial glow tips,tips to get wrinkle free skin,

Chocolate and Avocado face pack skincare benefits|फोटो सोर्स - Grok

Chocolate Skin Care Tips: हर महिला चाहती है कि उसकी स्किन उम्र के साथ भी जवान और ग्लोइंग दिखे। बढ़ती उम्र के निशान जैसे झुर्रियां, फाइन लाइन्स और डलनेस सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो घर पर ही एक आसान-सा चॉकलेट–अवोकाडो फेस पैक बनाकर इन समस्याओं को कम कर सकती हैं। यहां जानिए चॉकलेट स्किन पर कैसे कमाल दिखाती है और इससे बने फेस पैक आपकी खूबसूरती को कैसे निखार सकते हैं ।

Tips 1- झुर्रियों को कम करने वाला चॉकलेट–अवोकाडो एंटी-एजिंग पैक (Chocolate and avocado face mask)

कैसे तैयार करें

एक साफ बाउल में मैश किए हुए अवोकाडो को डालें और उसमें कोको पाउडर, नारियल का पानी और तेल अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। पैक सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें।

स्किन पर कैसे असर करता है?

कोको पाउडर में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। इससे सेल्स का नुकसान कम होता है, त्वचा टाइट रहती है और उम्र बढ़ने के असर धीमे पड़ते हैं। अवोकाडो स्किन को डीप पोषण देकर स्मूद और ग्लोइंग बनाता है।

Tips 2.त्वचा में नमी लौटाने वाला चॉकलेट मॉइस्चर पैक (Chocolate moisture pack)

पैक बनाने का तरीका

कॉफी, एवोकाडो और हल्दी-हनी दाल के एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं और लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

इसका फायदा

यह पैक ड्राई और डल स्किन के लिए किसी जादू से कम नहीं है। चॉकलेट स्किन को हाइड्रेशन देती है जबकि अंडे की जर्दी स्किन को नैचुरल प्रोटीन देकर उसे मुलायम और शाइनी बनाती है। इसे लगाने के बाद त्वचा में तुरंत नमी और शाइन महसूस होती है।

क्यों करें चॉकलेट स्किन केयर?

  • स्किन को डीप हाइड्रेशन
  • झुर्रियां और फाइन लाइन्स कम
  • चेहरा बनता है ज्यादा स्मूद और ब्राइट
  • स्किन टोन में सुधार
  • नेचुरल और केमिकल-फ्री विकल्प

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Winter Care Tips: कॉफी फेस पैक के साथ पाएं ठंड में भी नेचुरल ग्लो, स्किन होगी मुलायम और हाइड्रेटेड
लाइफस्टाइल
Coffee Face Pack Benefits, Natural Glow in Winter, Hydrated Skin Remedies,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

12 Dec 2025 02:15 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Chocolate Skin Care Tips: स्किन को मिले 25 का ग्लो! चॉकलेट और अवो`काडो से बनाएं एंटी-एजिंग मैजिक मास्क

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

BTS स्टार Jungkook से जानें उनकी 5 मेल ग्रूमिंग ब्यूटी टिप्स

Jungkook Skincare Tips Jungkook Mens Beauty Tips
ब्यूटी टिप्स

Healthy Hair Diet: घने, मजबूत और चमकदार बाल चाहिए? तो डाइट में जोड़ें ये 5 हेयर-स्पेशल फूड्स

Food for Hair Growth, Hair Growth Diet, Healthy Hair Foods, Best Foods for Hair,
लाइफस्टाइल

Winter Glow Tips: कॉफी फेस पैक से पाएं नेचुरल विंटर ब्राइटनेस

Coffee Face Pack Benefits, Natural Glow in Winter, Hydrated Skin Remedies,
लाइफस्टाइल

Natural Remedies for Hair Loss: गंजेपन से बचने का नेचुरल तरीका, रोजमर्रा की इन 5 चीजों से बाल झड़ना हो सकता है कम

Hair Fall Natural Remedies, बाल झड़ने का घरेलू इलाज, Hair Loss Treatment at Home,
ब्यूटी टिप्स

DIY Hair Magic: Jasmin Bhasin ने शेयर किया अपना टॉप नुस्खा हाइड्रेटेड और हेल्दी बालों के लिए

Jasmin Bhasin hair care, Jasmin Bhasin DIY hair mask, DIY Hair Magic tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.