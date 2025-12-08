Food For Hair Growth: बाल झड़ना बंद, ग्रोथ दोगुनी, ये 5 सुपरफूड्स बढ़ाएंगे आपके बालों की ग्रोथ

Food For Hair Growth: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हेल्थ प्रॉब्लम होना आम बात बन गई है, और इन्हीं में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मुद्दा है,बाल झड़ना। अगर आपके भी बाल तेजी से गिर रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुक-सी गई है, तो सिर्फ महंगे शैंपू और सीरम को दोष देने से पहले अपनी डेली डाइट पर नजर डालें।क्योंकि सच यही है बालों की मजबूती बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जो आप अपनी प्लेट में डालते हैं, वही आपके हेयर हेल्थ में सीधा असर दिखाता है।आइए जानें कुछ पावरफुल फूड्स के बारे में जो बालों की ग्रोथ को कर सकता है तेज।