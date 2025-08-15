Healthy Hair: बाल झड़ना और डैंड्रफ को कहें अलविदा, बस अपनाएं ये 4 प्राकृतिक नुस्खे

Healthy Hair: आजकल बालों की समस्याएं जैसे झड़ना, सफेद होना, रूसी और टूटना हर उम्र के लोगों में आम हो गई हैं। इनका असर न सिर्फ लुक्स पर पड़ता है बल्कि आत्मविश्वास पर भी दिखाई देता है। इसीलिए विज्ञान लगातार ऐसे उपाय ढूंढ रहा है, जो प्राकृतिक और असरदार हों। अच्छी बात यह है कि जिन चीजों को आज साइंस फायदेमंद मान रहा है, उन्हें आयुर्वेद सदियों से बालों की देखभाल में इस्तेमाल करता आ रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद है।