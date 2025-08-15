Healthy Hair: बाल झड़ना और डैंड्रफ को कहें अलविदा, बस अपनाएं ये 4 प्राकृतिक नुस्खे

Healthy Hair: आजकल बालों की समस्याएं जैसे झड़ना, सफेद होना, रूसी और टूटना हर उम्र के लोगों में आम हो गई हैं। इनका असर न सिर्फ लुक्स पर पड़ता है बल्कि आत्मविश्वास पर भी दिखाई देता है। इसीलिए विज्ञान लगातार ऐसे उपाय ढूंढ रहा है, जो प्राकृतिक और असरदार हों। अच्छी बात यह है कि जिन चीजों को आज साइंस फायदेमंद मान रहा है, उन्हें आयुर्वेद सदियों से बालों की देखभाल में इस्तेमाल करता आ रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद है।
आयुर्वेद में भृंगराज को ‘केशराज’ यानी बालों का राजा कहा गया है। इसमें मौजूद वेडेलोलैक्टोन, ल्यूटियोलिन और एपिजेनिन जैसे तत्व बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं और झड़ना कम करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि यह स्कैल्प के छोटे-छोटे रोमछिद्र को सक्रिय कर नए बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। साथ ही सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन सुधारकर बालों को घना और मजबूत बनाता है।
अदरक में मौजूद जिंजरोल स्कैल्प में इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन को कम करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जड़ों को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे बालों का गिरना धीरे-धीरे कम हो जाता है। अदरक डैंड्रफ को भी नियंत्रित करता है, जो हेयर लॉस का एक बड़ा कारण है।
नीम अपने जीवाणुनाशक, फंगलनाशक और सूजनरोधी गुणों के लिए मशहूर है। नीम का तेल या पत्तों का लेप डैंड्रफ, खुजली और फंगल इंफेक्शन में राहत देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी साबित हुआ है कि नीम की पत्तियों में मौजूद क्वेर्सेटिन और निंबोलाइड बैक्टीरिया व फंगस की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और मजबूत रहते हैं।
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स स्कैल्प की मृत कोशिकाओं को हटाकर बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करते हैं। यह स्कैल्प माइक्रोबायोटा को संतुलित करता है, जिससे डैंड्रफ और खुजली में राहत मिलती है। दही का प्रोटीन बालों को मजबूती देता है और उनमें नैचुरल शाइन लाता है।