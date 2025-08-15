Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Healthy Hair: बाल झड़ना और डैंड्रफ को कहें अलविदा, बस अपनाएं ये 4 प्राकृतिक नुस्खे

Healthy Hair: बाल झड़ना, डैंड्रफ और समय से पहले सफेद होने की समस्या का समाधान जानिए। आयुर्वेदिक व वैज्ञानिक फायदे, जो आपके बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाते हैं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 15, 2025

Healthy Hair
Healthy Hair (Photo- freepik)

Healthy Hair: आजकल बालों की समस्याएं जैसे झड़ना, सफेद होना, रूसी और टूटना हर उम्र के लोगों में आम हो गई हैं। इनका असर न सिर्फ लुक्स पर पड़ता है बल्कि आत्मविश्वास पर भी दिखाई देता है। इसीलिए विज्ञान लगातार ऐसे उपाय ढूंढ रहा है, जो प्राकृतिक और असरदार हों। अच्छी बात यह है कि जिन चीजों को आज साइंस फायदेमंद मान रहा है, उन्हें आयुर्वेद सदियों से बालों की देखभाल में इस्तेमाल करता आ रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद है।

भृंगराज – बालों का राजा

आयुर्वेद में भृंगराज को ‘केशराज’ यानी बालों का राजा कहा गया है। इसमें मौजूद वेडेलोलैक्टोन, ल्यूटियोलिन और एपिजेनिन जैसे तत्व बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं और झड़ना कम करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि यह स्कैल्प के छोटे-छोटे रोमछिद्र को सक्रिय कर नए बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। साथ ही सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन सुधारकर बालों को घना और मजबूत बनाता है।

ये भी पढ़ें

Hair Care Tips: क्या आपके बाल भी होने लगे हैं सफेद तो जानें कारण और घरेलू उपाय
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips

अदरक – जड़ों को मजबूती देने वाला

अदरक में मौजूद जिंजरोल स्कैल्प में इंफ्लेमेशन और इंफेक्शन को कम करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जड़ों को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे बालों का गिरना धीरे-धीरे कम हो जाता है। अदरक डैंड्रफ को भी नियंत्रित करता है, जो हेयर लॉस का एक बड़ा कारण है।

नीम – प्राकृतिक प्रोटेक्टर

नीम अपने जीवाणुनाशक, फंगलनाशक और सूजनरोधी गुणों के लिए मशहूर है। नीम का तेल या पत्तों का लेप डैंड्रफ, खुजली और फंगल इंफेक्शन में राहत देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी साबित हुआ है कि नीम की पत्तियों में मौजूद क्वेर्सेटिन और निंबोलाइड बैक्टीरिया व फंगस की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और मजबूत रहते हैं।

दही – नेचुरल कंडीशनर

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स स्कैल्प की मृत कोशिकाओं को हटाकर बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करते हैं। यह स्कैल्प माइक्रोबायोटा को संतुलित करता है, जिससे डैंड्रफ और खुजली में राहत मिलती है। दही का प्रोटीन बालों को मजबूती देता है और उनमें नैचुरल शाइन लाता है।

ये भी पढ़ें

Healthy Hair Tips :- बालों को रखना है प्राकृतिक स्वस्थ, तो इन चीजों का करें सेवन
स्वास्थ्य
Healthy Hair Tips

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Aug 2025 06:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Hair: बाल झड़ना और डैंड्रफ को कहें अलविदा, बस अपनाएं ये 4 प्राकृतिक नुस्खे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.