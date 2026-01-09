Lohri 2026: लोहड़ी की आग में चढ़ाई जाती हैं मूंगफली, मक्का और रेवड़ियां? जानिए ऐसे ही कुछ दिलचस्प फैक्ट्स

Lohri 2026: भारत में फसल के मौसम की शुरुआत लोहड़ी जैसे रंग-बिरंगे और उत्साह से भरे पर्व से होती है। यह त्योहार नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। खासतौर पर पंजाब में मनाई जाने वाली लोहड़ी सिर्फ एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं, बल्कि सामूहिकता, लोकसंस्कृति और जीवन के उत्सव का रूप है। लोहड़ी की आग के चारों ओर इकट्ठा होकर लोग पारंपरिक गीत गाते हैं और मूंगफली, मक्का व रेवड़ियां अर्पित करते हैं। आखिर क्यों निभाई जाती हैं ये परंपराएं? आइए जानते हैं लोहड़ी से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स, जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए।