6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Makar Sankranti 2026: इस एक त्योहार के हैं अनेक नाम, जानें मकर संक्रांति को किस राज्य में क्या कहते हैं और कैसे मनाया जाता है?

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसके अनेक नाम और रूप हैं। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि विविधता में ही हमारी असली ताकत है। तो आइए जानें कि भारत के किस कोने से इसे क्या कहा जाता है और कैसे मनाया जाता है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Jan 06, 2026

makar sankranti 2026, makar sankranti name in different states,

मकर संक्रांति | फोटो स्रोत: एआई जेमिनी

Makar Sankranti 2026: भारत में नए साल की शुरुआत ही त्योहारों के अलग-अलग रंगों से होती है। देश में कोने-कोने में ऐसे कई खास त्योहार मनाए जाते हैं, जिनके नाम तो अलग होते हैं पर वे त्योहार और उसे मनाने का तरीका सब एक ही होता है। मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल और माघ बिहू वो खास त्योहार हैं। ये सर्दियों के खत्म, सूर्य के उत्तरायण होने और फसल के कटने की खुशी में मनाया जाता है। तो आइए जानें कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति क्या कहा और कैसे मनाया जाता है।

उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी कहते हैं

भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आस-पास की जगहों पर इस त्योहार को मकर संक्रांति या फिर खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। ये ज्यादातर 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस खास दिन लोग उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बना कर घी के साथ खाते हैं। तिल, गुड़ और मूंगफली का इस दिन विशेष महत्व होता है। कई लोग नदियों में स्नान और दान-पुण्य भी करने जाते हैं।

पंजाब और हरियाणा में कहा जाता है लोहड़ी

लोहड़ी सिखों और पंजाबियों का बेहद खास त्योहार है। ये 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन अलाव (बॉनफायर) जला कर इसमें रेवड़ी, गुड़, मूंगफली और पॉपकॉर्न को डाला जाता है, और लोग इसके चारों ओर नाचते-गाते हैं। लोहड़ी के बाद दिन बड़े होने लगते हैं। इस दिन सिखों और पंजाबियों के घर सरसों का साग और मक्की की रोटी खासतौर पर बनाई जाती है।

तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से जानते हैं

तमिलनाडु में और इसके आप-पास की जगहों पर मकर संक्रांति को पोंगल नाम से मनाया जाता है। यहां ये त्योहार पूरे 4 दिन के लिए मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। यहां एक अलग ही रिवाज है, जैसे कि लोग इस दिन मिट्टी के बर्तन में चावल, दूध और गुड़ को उबालते हैं। जब ये उबाल खाकर बर्तन से बाहर निकलने लगता है, तो सब मिलकर "पोंगलो पोंगल" नारे लगाते हैं। इस पकवान को सबसे पहले सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है।

गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाते हैं

गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से मनाते हैं और यहां इसे पतंगबाजी का त्योहार माना जाता है। अहमदाबाद में तो इंटरनेशनल पंतग मेला ही ऑर्गनाइज किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक आसमान में केवल रंग-बिरंगी पतंगे ही दिखाई देती हैं।

असम में होता है बिहू

असम में इस त्योहार को माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। पहले दिन उरुका होता है, जब युवा लोग खेतों में भेलाघर नाम की झोपड़ी बनाते हैं। अगले दिन सुबह मेजी (अलाव या बॉनफायर) जलाई जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। इस दिन चावल से बने केक बनाए जाते हैं। लोग ट्रेडिशनल गेम खेलते हैं और डांस गाना करते हैं।

पश्चिम बंगाल इसे कहा जाता है पौष संक्रांति

बंगाल में इस दिन को पौष संक्रांति कहा जाता है। धान की फसल की कटाई के इस समय चावल के आटे से अलग-अलग तरीके के पीठे बनाए जाते हैं। खजूर के गुड़ से बनी चावल की खीर बनाई जाती है। घरों को सजाया जाता है और रंगोली बनाई जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है।

कर्नाटक इसे मनाया जाता है एल्लू बिरोधु के नाम से

कर्नाटक में इसे एल्लू बिरोधु कहा जाता है। महिलाएं एल्लू बेला बनाती हैं जो कि तिल, गुड़, नारियल और गन्ने से बनाया जाता है। ये बनाकर वे कम से कम दस घरों में इसे बांटती हैं। किसान अपने बैलों को सजाते हैं और 'किच्चू हायिसुवुडु' नाम की पूजा करते हैं और आग के ऊपर से कूदते हैं, माना जाता है ऐसा करने से बुरी शक्तियों को दूर भगाती हैं।

ये भी पढ़ें

Makar Sankranti 2026 Upay: मकर संक्रांति के दिन जरूर करें ये अचूक उपाय, कुंडली में मौजूद पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा
धर्म/ज्योतिष
Makar Sankranti 2026 Upay

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / Makar Sankranti 2026: इस एक त्योहार के हैं अनेक नाम, जानें मकर संक्रांति को किस राज्य में क्या कहते हैं और कैसे मनाया जाता है?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सस्ते लॉज हों या 5-स्टार होटल, कारपेट पर रखा सामान आपको कर सकता है बीमार

Hotel room safety tips, Luggage in hotel bathroom, Safest place for suitcase
लाइफस्टाइल

ठंडी हवा में बालों की नमी कैसे बचाएं? शीया बटर है बेस्ट समाधान

shea butter for soft shiny hair, natural hair care in winter, best natural remedy for dry hair,
लाइफस्टाइल

पुरुषों की ये 5 फैशन की गलतियाँ, जो उन्हें बनाती हैं अनप्रोफेशनल

Office fashion mistakes for men, Men office dressing tips,
लाइफस्टाइल

खूबसूरती का ताज और उसका बोझ, वेनेजुएला की लड़कियों की कहानी

Venezuela News, दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का देश, Venezuela beauty queens, Venezuela women beauty,
लाइफस्टाइल

2026 में डार्क स्किन टोन के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड्स, जो आपके लुक को बना देंगे गेम चेंजर

Best lipstick palette for dark skin 2026, trending lipstick shades, Winter 2026 lipstick trends for dark skin
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.