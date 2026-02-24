Holi Outfit Ideas: इस होली खुद को स्टाइल से रंगिए, ट्राई करें ये स्किन फ्रेंडली आउटफिट्स

ट्रेडिशनल कुर्ता-पायजामा: सफेद या क्रीम कलर का कॉटन कुर्ता और ढीला पायजामा होली की जान है। लड़कियों के लिए चिकनकारी कुर्ती के साथ प्लाजो या लेगिंग बहुत आरामदायक रहती है।

इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन: अगर आप मॉडर्न दिखना चाहते हैं, तो पुरानी डेनिम शॉर्ट्स या जींस के साथ एक लंबी सफेद शर्ट या शॉर्ट कुर्ती पहनें। यह लुक काफी स्टाइलिश लगता है।

पुरानी टी-शर्ट और जॉगर्स: अगर आप ज्यादा मस्ती करना चाहते हैं, तो कंफर्टेबल जॉगर्स और एक लूज टी-शर्ट पहनें। बस ध्यान रहे कि टी-शर्ट का कपड़ा बहुत पतला न हो।

एक्सेसरीज: आंखों को रंगों से बचाने के लिए सनग्लासेस लगाएं और बालों को बचाने के लिए सिर पर रंगीन स्कार्फ बांधें। यह न सिर्फ आपको रंगों से बचाएगा बल्कि एक कूल फेस्टिव लुक भी देगा।