Gulal Gota Kya Hota Hai: न पानी की बर्बादी, न केमिकल का डर, इस बार ट्राई करें जयपुर का यह स्पेशल गुलाल

जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने आर्टिस्ट्स के लिए अलग-अलग कॉलोनियां बसाई थीं। मनिहारों की गली उन्हीं में से एक है, जो काफी पुरानी है। तब से लेकर आज तक, यहां का मनिहार परिवार लाख की चूड़ियों के साथ-साथ ये खास गुलाल गोटे बना रहा है। खास बात यह है कि इसे जयपुर के मुस्लिम परिवार अपनी 7 पीढ़ियों से यह बनाते हैं। यह लाख से बनी एक बेहद पतली और हल्की गेंद होती है, जिसके अंदर खुशबूदार अलग अलग रंगों का गुलाल भरा जाता है। इसका वजन 20 ग्राम के आसपास होता है। जब इसे किसी पर फेंका जाता है, तो यह टकराते ही टूट जाती है और सामने वाला व्यक्ति रंगों में हो जाता है और उसे चोट भी नहीं लगती।