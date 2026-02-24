Moong Dal Kachori Recipe: होली 2026 पर बनाएं 15 दिन तक कुरकुरी रहने वाली राजस्थानी कचौड़ी, मेहमान करेंगे जमकर तारीफ

Holi Special Moong Dal Kachori Recipe: होली 2026 के आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में लोग घर की सफाई के साथ-साथ चावल की कचरी, आलू के चिप्स और पापड़ जैसी पारंपरिक चीजें पहले से बनाना शुरू कर दिए हैं। होली के दिन वैसे तो कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें पहले से तैयार हों तो त्योहार वाले दिन मेहमानों के साथ समय बिताने और आराम से होली खेलने का अच्छा मौका मिल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस स्टोरी में हम स्टेप बाय स्टेप राजस्थान की फेमस मूंग दाल कचौड़ी की रेसिपी बता रहे हैं। इस आसान तरीके को फॉलो करके आप खस्ता और फूली फूली कचौड़ी बड़े आसानी से बना सकती हैं। इसके अलावा इस कचौड़ी की खास बात यह है कि इसे आप 15 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।