Rashmika Vijay Pre Wedding Party: रश्मिका-विजय की शादी का जश्न शुरू, पूल पार्टी और कैंडल लाइट डिनर की तस्वीरें वायरल

दोपहर की मस्ती के बाद शाम का नजारा बिल्कुल शाही और सुकून भरा था। कपल ने अपने मेहमानों के लिए एक बेहद खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर होस्ट किया। रश्मिका ने इस डिनर की कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें टेबल को गुलाबी लिली और हरे हाइड्रेंजिया के फूलों और फलों से सजाया गया था।

खास बात यह रही कि डिनर के दौरान हर छोटी चीज में कपल का निजी टच देखने को मिला। मेहमानों के लिए रखे गए नेपकिन्स पर विरोश लिखा हुआ था। डिनर के मेन्यू में जापानी फूड आइटम्स को शामिल किया गया था, जो इस शादी को एक मॉडर्न टच दे रहा है।