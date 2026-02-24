24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Rashmika Vijay Pre Wedding Party: रश्मिका-विजय की शादी का जश्न शुरू, पूल पार्टी और कैंडल लाइट डिनर की तस्वीरें वायरल

Rashmika Vijay Pre Wedding Party: उदयपुर में सजेगी रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की महफिल। जानें कब है मेहंदी, संगीत और फेरे। जैपनीज फूड और खास 'विरोश' थीम के साथ शुरू हुआ शादी का जश्न।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 24, 2026

virosh wedding udaipur (source: gemini)

Rashmika Vijay Pre Wedding Party: साउथ सिनेमा के सबसे चहेते कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब सच में सात फेरे लेने जा रहे हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद इस जोड़ी की शादी की रस्में झीलों की नगरी उदयपुर में शुरू हो चुकी हैं। फैंस जिन्हें प्यार से विरोश कहते हैं, उनके विवाह का उत्साह सोशल मीडिया पर साफ देखा जा सकता है।

मस्ती भरी रही पूल पार्टी

शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत बेहद कूल अंदाज में हुई। दोपहर के समय एक शानदार पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें विजय और रश्मिका के करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम पर इस मस्ती की कुछ झलकियां शेयर की हैं। विजय अपने दोस्तों के साथ पूल में वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं।

कैंडल लाइट डिनर

दोपहर की मस्ती के बाद शाम का नजारा बिल्कुल शाही और सुकून भरा था। कपल ने अपने मेहमानों के लिए एक बेहद खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर होस्ट किया। रश्मिका ने इस डिनर की कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें टेबल को गुलाबी लिली और हरे हाइड्रेंजिया के फूलों और फलों से सजाया गया था।
खास बात यह रही कि डिनर के दौरान हर छोटी चीज में कपल का निजी टच देखने को मिला। मेहमानों के लिए रखे गए नेपकिन्स पर विरोश लिखा हुआ था। डिनर के मेन्यू में जापानी फूड आइटम्स को शामिल किया गया था, जो इस शादी को एक मॉडर्न टच दे रहा है।

आज सजेगी रश्मिका के हाथों में मेहंदी

शादी का शेड्यूल भी काफी दिलचस्प है। आज यानी 24 फरवरी को रश्मिका के हाथों में विजय के नाम की मेहंदी लगेगी। इसके बाद 25 फरवरी को हल्दी और संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें फिल्मी सितारें भी शामिल होंगे। यह सभी रस्में उदयपुर के होटल द मोमेंटोस बाय आईटीसी होटल में हो रही हैं।

26 फरवरी को लेंगे सात फेरे

फिल्म 'गीता गोविंदम' में अपनी केमिस्ट्री से सबका दिल जीतने वाली यह जोड़ी 26 फरवरी को सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूजे की हो जाएगी। फैंस अपनी पसंदीदा जोड़ी को दूल्हा-दुल्हन के लिबास में देखने के लिए बेताब हैं। सोशल मीडिया पर अभी से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Holi Special Pan Shots Recipe: इस होली कोल्ड ड्रिंक को कहें बाय-बाय, घर पर ट्राई करें ये स्पेशल ड्रिंक, पीते ही आ जाएगा मजा
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

24 Feb 2026 12:14 pm

Published on:

24 Feb 2026 12:13 pm

Hindi News / Lifestyle News / Rashmika Vijay Pre Wedding Party: रश्मिका-विजय की शादी का जश्न शुरू, पूल पार्टी और कैंडल लाइट डिनर की तस्वीरें वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Kaka Pehlwan : 51 की उम्र, सिक्स पैक, मिनटों में 400 दंड… जीता दिल्ली मैराथन में Gold, कौन हैं काका पहलवान?

Kaka Pehlwan, Kaka Pehlwan Viral Video, 51 year old Haryana man won gold in Delhi Marathon,
लाइफस्टाइल

Moong Dal Kachori Recipe: होली 2026 पर बनाएं 15 दिन तक कुरकुरी रहने वाली राजस्थानी कचौड़ी, मेहमान करेंगे जमकर तारीफ

Moong Dal Kachori Recipe
लाइफस्टाइल

Nita Ambani Lavender Chiffon Saree: नीता अंबानी ने 2 महीने पुरानी ड्रेस को कैसे बनाया नया? देखिए वायरल फोटो

लाइफस्टाइल

फराह खान रह गई दंग: Podcast की कमाई से एंटीलिया भी ले सकता है Ranveer Allahbadia!

Ranveer Allahbadia house tour
लाइफस्टाइल

अब पार्लर जैसा ग्लो घर पर! हेल्दी स्किन के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का नुस्खा।

Tips for Glowing Skin
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.