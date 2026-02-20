Rashmika Vijay wedding Udaipur: इतने में तो मिडिल क्लास की पूरी शादी हो जाए! रश्मिका-विजय के केवल एक कमरे का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग

NDTV के सूत्रों के मुताबिक, इस हाई-प्रोफाइल शादी के लिए उदयपुर के बाहरी इलाके में स्थित 'The Mementos by ITC Hotels' को चुना गया है, जो अपनी प्राइवेसी और लग्जरी के लिए मशहूर है। अरावली की पहाड़ियों और एक सुंदर झील के किनारे बसे इस लग्जरी रिसॉर्ट में कुल 117 सुइट्स और विला हैं। मेहमानों के स्वाद का ख्याल रखने के लिए यहां 5 बेहतरीन फूड और बेवरेज आउटलेट्स हैं। शादी की रस्मों के लिए भी 3 बैंक्वेट हॉल हैं। अगर बात यहां के खर्चों की करें तो एक सामान्य सुइट का एक रात का किराया 35,000 से 65,000 रुपये के बीच रहता है, वहीं पूरी प्रॉपर्टी को एक दिन के लिए बुक करने का अनुमानित बजट 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ तक जा सकता है। इसके अलावा चर्चा में राफल्स उदयपुर और फेयरमोंट रिसोर्ट्स जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और सुरक्षा के लिए सितारों की पहली पसंद माने जाते हैं।