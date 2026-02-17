Ishan Kishan Rumored Girlfriend: टीम इंडिया के ईशान पर जयपुर की लड़की का चला जादू! दादाजी ने कर दिया बड़ा खुलासा, क्या वर्ल्ड कप के बाद बजेगी शहनाई

ईशान किशन और मॉडल अदिति हुंडिया के अफेयर की खबरें सालों से छुपी हुई थीं। लेकिन अब ईशान के दादाजी, अनुराग पांडेय ने इस राज को राज नहीं रखा। बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि ईशान जिसे पसंद करे, हमें वो मंजूर है। अदिति उसकी गर्लफ्रेंड है और एक नामी मॉडल है। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। दादाजी के इस ग्रीन सिग्नल के बाद अब सोशल मीडिया पर शादी की शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी है। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ईशान और अदिति सात फेरे ले सकते हैं।