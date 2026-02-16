16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Natural Remedies For Eyebrows: घनी और डार्क आइब्रो पाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 घरेलू उपाय, आज ही करें ट्राई

Natural Remedies For Eyebrows: प्याज का सल्फर या कैस्टर ऑयल का पोषण, ये 5 देसी इलाज आपकी आइब्रो की डेंसिटी को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं वो टिप्स जिनसे आपकी आइब्रो सिर्फ 7 दिनों में घनी और डार्क दिखने लगेंगी।

भारत

image

Charvi Jain

Feb 16, 2026

Natural Remedies For Eyebrows

Natural Remedies For Eyebrows (source: gemini)

Natural Remedies For Eyebrows: चेहरे की खूबसूरती में आइब्रो का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आइब्रो घनी और सही शेप में हों, तो चेहरा ज्यादा सुंदर दिखता है। आजकल की लाइफस्टाइल और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के कारण आइब्रो के बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप भी पतली आइब्रो से परेशान हैं और माइक्रोब्लेडिंग जैसा महंगा ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहतीं, तो ये 5 नेचुरल तरीके आपके काम आ सकते हैं।

घर पर कैसे पाएं घनी और काली आइब्रो

कैस्टर ऑयल
कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इसमें विटामिन-ई और फैटी एसिड भरपूर होते हैं, जो सीधे बालों की जड़ों पर काम करते हैं।

कैसे लगाएं: रात को सोने से पहले उंगलियों या कॉटन बड से थोड़ा सा कैस्टर ऑयल आइब्रो पर लगाएं। 2-3 मिनट मसाज करें और सुबह धो लें।

नारियल तेल
नारियल तेल में लौरिक एसिड होता है, जो बालों के प्रोटीन को टूटने से बचाता है। यह आइब्रो के बालों को घना करने के साथ-साथ उन्हें चमकदार भी बनाता है।

कैसे लगाएं: गुनगुने नारियल तेल को आइब्रो पर लगाकर रात भर छोड़ दें। बेहतर रिजल्ट के लिए इसे हफ्ते में 4-5 बार जरूर आजमाएं।

एलोवेरा जेल
अगर आपकी आइब्रो की स्किन ड्राई है और बाल कम आ रहे हैं, तो एलोवेरा बेस्ट है। इसमें एलोइन होता है, जो बालों को घना बनाता है।

कैसे लगाएं: ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर आइब्रो पर लगाएं। 30 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। यह स्किन को शांत भी रखता है।

प्याज का रस
प्याज के रस में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है। इससे आइब्रो के नए बाल जल्दी उगने लगते हैं।

कैसे लगाएं: प्याज को पीसकर उसका रस निकालें। इसे कॉटन की मदद से आइब्रो पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं। बाद में बदबू हटाने के लिए गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं।

ऑलिव ऑयल
विटामिन-ए और ई से भरपूर ऑलिव ऑयल (जैतून का तेल) स्किन पोर्स को पोषण देता है। यह बालों के टेक्सचर को बेहतर बनाने में बहुत मददगार है।

कैसे लगाएं: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदों से रोजाना रात को मसाज करें। इससे आइब्रो की डेंसिटी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है।

Best Aloe Vera Gel For Skin: घर का एलोवेरा इस्तेमाल करें या बाजार का? आपकी स्किन के लिए क्या है बेस्ट
लाइफस्टाइल
Best Aloe Vera Gel For Skin

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

16 Feb 2026 05:48 pm

