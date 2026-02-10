Best Aloe Vera Gel For Skin: घर का एलोवेरा इस्तेमाल करें या बाजार का? आपकी स्किन के लिए क्या है बेस्ट

ताजा एलोवेरा: स्किन के लिए असली और असरदार वही है जब आप पौधे से पत्ती तोड़कर जेल निकालते हैं, तब वह एकदम शुद्ध होता है। इसमें विटामिन और पोषण की पूरी ताकत होती है। यह धूप से झुलसी त्वचा और चेहरे की जलन को शांत करने के लिए बहुत असरदार है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है, पत्ती काटते समय जो पीला-पीला पदार्थ निकलता है, उसे एलोइन कहते हैं। अगर आप इसे बिना धोए सीधे चेहरे पर लगा लेंगे, तो बॉडी पर खुजली या दाने हो सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले पानी में अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है। साथ ही, यह ताजा जेल बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आप इसे महीनों तक रखकर इस्तेमाल नहीं कर सकते।