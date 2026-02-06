Ambada Benefits: छोटा सा आमड़ा, बड़े फायदे! विटामिन C का पावरहाउस है, स्वाद में खट्टा लेकिन सेहत में सुपरहिट

Ambada Benefits: छोटा सा दिखने वाला आमड़ा भले ही स्वाद में खट्टा हो, लेकिन सेहत के मामले में यह किसी सुपरफूड से कम नहीं है।इसे वैज्ञानिक रूप से Spondias pinnata कहा जाता है और यह भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक रूप से खाया जाता रहा है। विटामिन C से भरपूर आमड़ा इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने तक कई तरह से शरीर को फायदा पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि क्यों आमड़ा को कहा जाता है सेहत का पावरहाउस और रोजमर्रा की डाइट में यह कैसे सुपरहिट साबित हो सकता है।