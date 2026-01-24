Thyroid Me Bajra Khane Ke Fayde: थायरॉइड के मरीजों के लिए बाजरा कितना सुरक्षित है, जानिए कब और कितना खाएं

Thyroid Me Bajra Khane Ke Fayde: बाजरा को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है, लेकिन थायरॉइड के मरीजों के लिए यही बाजरा सवाल भी बन जाता है। कहीं यह हार्मोन असंतुलन तो नहीं बढ़ाता? क्या इसे रोज खाना सुरक्षित है या सीमित मात्रा में ही फायदा देता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, थायरॉइड में बाजरा पूरी तरह मना नहीं है, बस इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि थायरॉइड के मरीजों के लिए बाजरा कितना सुरक्षित है और कब व कितना खाना चाहिए।